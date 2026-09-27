Os números de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais divulgadas na última semana
Senador aparece atrás de Lula no primeiro turno dos cinco levantamentos, mas lidera numericamente dois cenários de segundo turno
Flávio Bolsonaro encerra a semana atrás de Lula nas cinco pesquisas nacionais de primeiro turno divulgadas entre segunda e quinta-feira. A distância varia de 2,4 a quatro pontos percentuais. No confronto direto de segundo turno, porém, o senador do PL aparece numericamente à frente na Quaest e na Real Time Big Data. Todas as cinco pesquisas apontam empate técnico entre os dois nessa simulação.
Qual é a distância para Lula no primeiro turno?
Na BTG/Nexus, Flávio tem 37% das intenções de voto, contra 40% de Lula. A Quaest registra 33% para o senador e 37% para o presidente. Na AtlasIntel, os percentuais são de 43,4% e 45,8%, respectivamente.
Flávio também marca 37% na Real Time Big Data, diante de 41% de Lula. No Datafolha, aparece com 36%, quatro pontos atrás do presidente, que tem 40%. A AtlasIntel informa margem de erro de um ponto percentual; os outros quatro levantamentos trabalham com margem de dois pontos.
Onde Flávio aparece à frente no segundo turno?
A Quaest mostra o senador com 42% e Lula com 41%. Na Real Time Big Data, Flávio tem 45%, contra 44% do presidente. As duas vantagens numéricas são de um ponto percentual e ficam dentro da margem de erro.
Nos demais levantamentos, Lula aparece numericamente à frente. A BTG/Nexus registra 46% a 45%; a AtlasIntel, 47,7% a 47,4%; e o Datafolha, 47% a 45%. Assim, nenhum dos cinco cenários de segundo turno aponta uma vantagem fora da margem de erro entre os dois.
O que mudou nas rodadas mais recentes?
Flávio permaneceu com 37% no primeiro turno da BTG/Nexus, enquanto Lula passou de 42% para 40%. A distância numérica entre eles diminuiu de cinco para três pontos. No segundo turno, o senador oscilou de 46% para 45%, e Lula, de 47% para 46%, mantendo a diferença de um ponto.
Na Quaest, Flávio conservou os 42% que tinha no confronto de segundo turno. Lula passou de 40% para 41%, reduzindo de dois para um ponto a vantagem numérica do senador.
Na Real Time Big Data, Flávio foi de 30% para 37% no primeiro turno, na comparação com o cenário sem Pablo Marçal da rodada anterior. No segundo, passou de 44% para 45%, enquanto Lula permaneceu com 44%. Já no Datafolha, o senador ficou estável em 36% no primeiro turno e oscilou de 44% para 45% no segundo.
Como estão a rejeição e a firmeza do voto?
A rejeição a Flávio é de 50% na BTG/Nexus, 56% na Quaest, 50,6% na AtlasIntel e 49% na Real Time Big Data. Os índices ficam próximos aos de Lula em cada levantamento, embora as perguntas utilizadas pelos institutos não sejam necessariamente iguais.
A BTG/Nexus também mediu a firmeza das escolhas. Entre os eleitores de Flávio no primeiro turno, 92% dizem que não pretendem mudar de candidato. Em um eventual segundo turno contra Lula, o índice chega a 93%.
Como foram feitas as pesquisas?
A BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas entre 18 e 20 de setembro; a Quaest, 2.004 eleitores entre 17 e 20; a AtlasIntel, 5.015 entre 17 e 22; a Real Time Big Data, 2.000 entre 19 e 23; e o Datafolha, 2.002 entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro informada é de um ponto percentual na AtlasIntel e de dois pontos nos demais levantamentos.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.