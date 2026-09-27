Os números de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais divulgadas na última semana

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Flávio Bolsonaro encerra a semana atrás de Lula no primeiro turno em cinco pesquisas nacionais, com a distância variando de 2,4 a 4 pontos. No segundo turno, há empate técnico, com Flávio numericamente à frente em Quaest e Real Time Big Data. As pesquisas detalham as oscilações e a alta firmeza do voto.

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Flávio Bolsonaro encerra a semana atrás de Lula nas cinco pesquisas nacionais de primeiro turno divulgadas entre segunda e quinta-feira. A distância varia de 2,4 a quatro pontos percentuais. No confronto direto de segundo turno, porém, o senador do PL aparece numericamente à frente na Quaest e na Real Time Big Data. Todas as cinco pesquisas apontam empate técnico entre os dois nessa simulação.

Qual é a distância para Lula no primeiro turno?

Na BTG/Nexus, Flávio tem 37% das intenções de voto, contra 40% de Lula. A Quaest registra 33% para o senador e 37% para o presidente. Na AtlasIntel, os percentuais são de 43,4% e 45,8%, respectivamente.

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Flávio também marca 37% na Real Time Big Data, diante de 41% de Lula. No Datafolha, aparece com 36%, quatro pontos atrás do presidente, que tem 40%. A AtlasIntel informa margem de erro de um ponto percentual; os outros quatro levantamentos trabalham com margem de dois pontos.

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Onde Flávio aparece à frente no segundo turno?

A Quaest mostra o senador com 42% e Lula com 41%. Na Real Time Big Data, Flávio tem 45%, contra 44% do presidente. As duas vantagens numéricas são de um ponto percentual e ficam dentro da margem de erro.

Nos demais levantamentos, Lula aparece numericamente à frente. A BTG/Nexus registra 46% a 45%; a AtlasIntel, 47,7% a 47,4%; e o Datafolha, 47% a 45%. Assim, nenhum dos cinco cenários de segundo turno aponta uma vantagem fora da margem de erro entre os dois.

O que mudou nas rodadas mais recentes?

Flávio permaneceu com 37% no primeiro turno da BTG/Nexus, enquanto Lula passou de 42% para 40%. A distância numérica entre eles diminuiu de cinco para três pontos. No segundo turno, o senador oscilou de 46% para 45%, e Lula, de 47% para 46%, mantendo a diferença de um ponto.

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Na Quaest, Flávio conservou os 42% que tinha no confronto de segundo turno. Lula passou de 40% para 41%, reduzindo de dois para um ponto a vantagem numérica do senador.

Na Real Time Big Data, Flávio foi de 30% para 37% no primeiro turno, na comparação com o cenário sem Pablo Marçal da rodada anterior. No segundo, passou de 44% para 45%, enquanto Lula permaneceu com 44%. Já no Datafolha, o senador ficou estável em 36% no primeiro turno e oscilou de 44% para 45% no segundo.

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Como estão a rejeição e a firmeza do voto?

A rejeição a Flávio é de 50% na BTG/Nexus, 56% na Quaest, 50,6% na AtlasIntel e 49% na Real Time Big Data. Os índices ficam próximos aos de Lula em cada levantamento, embora as perguntas utilizadas pelos institutos não sejam necessariamente iguais.

A BTG/Nexus também mediu a firmeza das escolhas. Entre os eleitores de Flávio no primeiro turno, 92% dizem que não pretendem mudar de candidato. Em um eventual segundo turno contra Lula, o índice chega a 93%.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas entre 18 e 20 de setembro; a Quaest, 2.004 eleitores entre 17 e 20; a AtlasIntel, 5.015 entre 17 e 22; a Real Time Big Data, 2.000 entre 19 e 23; e o Datafolha, 2.002 entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro informada é de um ponto percentual na AtlasIntel e de dois pontos nos demais levantamentos.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.