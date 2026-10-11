Os números de Flávio Bolsonaro nas pesquisas divulgadas na última semana

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Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em quatro das cinco pesquisas presidenciais divulgadas na primeira semana do segundo turno. Os levantamentos apontam o senador com percentuais entre 52% e 53% dos votos válidos, enquanto Lula oscila entre 47% e 48%.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em quatro das cinco pesquisas presidenciais divulgadas entre quinta-feira, 8, e sábado, 10, na primeira semana do segundo turno. Nos levantamentos que apresentam votos válidos, o senador registra percentuais entre 52% e 53%, enquanto o presidente oscila entre 47% e 48%.

A pesquisa mais recente, do Ipespe, coloca Flávio com 52,7% dos votos válidos, contra 47,3% de Lula. PoderData/Aya e AtlasIntel também mostram uma distância superior a cinco pontos percentuais entre os candidatos. No Datafolha, a vantagem numérica do senador é de quatro pontos, em situação de empate técnico no limite da margem de erro.

O Instituto Vox apresenta um cenário diferente: Lula está numericamente à frente, também em empate técnico. Nesse levantamento, os percentuais informados consideram todos os entrevistados, incluindo indecisos e eleitores que pretendem votar em branco ou anular.

As pesquisas foram divulgadas depois do primeiro turno de 4 de outubro, quando Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Os candidatos voltarão às urnas no dia 25.

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O que mostra a pesquisa mais recente sobre Flávio?

Divulgado no sábado, 10, o levantamento Ipespe apresenta Flávio com 52,7% dos votos válidos e Lula com 47,3%. A distância entre os dois é de 5,4 pontos percentuais, e a margem de erro informada pelo instituto é de 2,6 pontos para mais ou para menos.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e respostas dos indecisos. É essa mesma base de cálculo que aparece nos resultados de PoderData/Aya, Datafolha e AtlasIntel apresentados na semana.

Onde o senador tem a maior vantagem?

O PoderData/Aya registra a maior distância numérica entre os candidatos nos cenários de votos válidos informados. Na pesquisa divulgada na quinta-feira, Flávio tem 53%, contra 47% de Lula, uma diferença de seis pontos percentuais. A margem de erro é de 1,8 ponto.

Na AtlasIntel, divulgada na sexta-feira, o candidato do PL aparece com 52,8% dos votos válidos e o presidente, com 47,2%. A vantagem é de 5,6 pontos percentuais, com margem de erro de um ponto. Nos dois levantamentos, os intervalos dos candidatos não se sobrepõem, considerada a margem informada.

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Quando a AtlasIntel inclui todos os entrevistados, Flávio registra 51,1% das intenções de voto e Lula, 45,7%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

Por que o resultado do Datafolha é um empate técnico?

O Datafolha coloca Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%. A diferença de quatro pontos configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais, segundo o instituto.

No cenário que considera todos os entrevistados, o senador tem 49% das intenções de voto, contra 45% do presidente. Outros 5% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não comparecerão às urnas, enquanto 1% está indeciso.

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O levantamento, divulgado na quinta-feira, acompanha os demais institutos que mostram Flávio numericamente à frente, mas registra uma distância menor entre os candidatos.

Qual levantamento coloca Flávio atrás de Lula?

O Instituto Vox é o único dos cinco a apresentar o senador numericamente atrás do presidente. Na pesquisa divulgada na sexta-feira, Flávio tem 42,7% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44,2%.

A diferença de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos, o que configura empate técnico. Outros 9,7% não souberam responder ou preferiram não opinar, e 3,4% pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos.

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Como esses percentuais incluem todos os entrevistados, não devem ser comparados diretamente aos resultados de votos válidos dos demais institutos.

O que mudou em relação à rodada anterior?

No PoderData/Aya, Flávio passou de 50% dos votos válidos, na pesquisa divulgada em 3 de outubro, para 53% no levantamento apresentado nesta semana. Lula passou de 50% para 47%.

A comparação mostra uma variação de três pontos para cada candidato dentro da série do próprio instituto. Já as diferenças entre pesquisas de empresas distintas não representam, por si só, uma trajetória de avanço ou recuo.

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Os períodos de coleta também variam. A AtlasIntel entrevistou eleitores entre 3 e 8 de outubro, em um trabalho de campo que começou antes do primeiro turno.

Como foram feitas as pesquisas?

O Ipespe entrevistou 1.500 eleitores entre 6 e 8 de outubro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com confiança de 95,45%. Financiada pelo próprio instituto, a pesquisa tem registro BR-00933/2026 no TSE.

O PoderData/Aya ouviu 3.000 eleitores por telefone, em 705 municípios, entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto, com confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do PoderData, em parceria de divulgação com o Aya Bancah, e registrado sob o número BR-08134/2026.

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, com confiança de 95%. O registro é BR-02949/2026.

O Instituto Vox realizou 2.100 entrevistas presenciais domiciliares entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 2,15 pontos, com confiança de 95%. Financiado com recursos próprios, o estudo tem registro BR-09623/2026.

A AtlasIntel ouviu 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro. A margem de erro é de um ponto, com confiança de 95%. O registro é BR-03663/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.