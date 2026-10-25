Os números das últimas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula

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As últimas pesquisas eleitorais indicam empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula antes da votação, com o senador numericamente à frente na maioria dos levantamentos. Datafolha, Quaest e PoderData mostram Flávio com 51% e Lula com 49% nos votos válidos. As diferenças numéricas entre os institutos são explicadas pelas margens de erro e metodologias, mantendo o cenário de equilíbrio.

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As últimas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostram os candidatos em empate técnico antes da votação deste domingo, 25. O senador aparece numericamente à frente nos nove levantamentos divulgados entre sábado e a madrugada do dia da eleição.

Datafolha, Quaest e PoderData/Aya apresentam o mesmo resultado nos votos válidos: 51% para Flávio e 49% para Lula. Nos demais institutos que divulgaram esse cálculo, a distância varia de 0,2 ponto percentual, na Futura, a quatro pontos, na Gerp.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos. Já os votos totais consideram todos os entrevistados. Essa diferença precisa ser observada na comparação dos resultados, assim como as margens de erro e as características de cada levantamento.

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Quais são os números do Datafolha?

A última pesquisa Datafolha, divulgada no sábado, 24, registra Flávio com 51% dos votos válidos e Lula com 49%.

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Quando considerados todos os entrevistados, o senador tem 48% das intenções de voto e o presidente, 47%. A diferença de um ponto percentual mantém os dois em empate técnico. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

O que mostra a Quaest?

A Quaest também apresenta Flávio com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula.

Nos votos totais, o candidato do PL registra 46%, enquanto o presidente aparece com 45%. O levantamento, divulgado no sábado, tem margem de erro de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

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Como está a disputa no PoderData?

Divulgada à 0h01 deste domingo, a pesquisa PoderData/Aya mostra Flávio com 51% dos votos válidos e Lula com 49%.

Os percentuais são os mesmos do levantamento publicado na quinta-feira, 22. A margem de erro é de 1,6 ponto percentual para mais ou para menos, mantendo os candidatos tecnicamente empatados.

Ao longo do segundo turno, a série do instituto registrou uma redução da vantagem inicial de Flávio, que chegou a seis pontos nos votos válidos. Os candidatos também apareceram empatados numericamente, com 50% cada, antes do placar mais recente.

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Quais são os resultados de BTG/Nexus e CNT/MDA?

Na BTG/Nexus, Flávio aparece com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula. Nos votos totais, são 47% para o senador e 46% para o presidente.

A CNT/MDA registra Flávio com 50,7% dos votos válidos e Lula com 49,3%. Considerados todos os entrevistados, o candidato do PL tem 46,3%, enquanto o petista marca 45%.

Os dois levantamentos têm margem de erro de 2,2 pontos percentuais e mostram empate técnico.

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O que apontam AtlasIntel e Gerp?

A AtlasIntel apresenta Flávio com 50,8% dos votos válidos e Lula com 49,2%. Nos votos totais, os percentuais são de 49,9% e 48,4%, respectivamente.

A diferença de 1,6 ponto nos votos válidos está dentro do intervalo de empate técnico, considerada a margem de erro de um ponto para cada candidato.

Na Gerp, Flávio registra 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. É a maior distância numérica entre os levantamentos reunidos, mas configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos totais, o senador tem 49% e o presidente, 46%.

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Onde a diferença é mais apertada?

A Futura apresenta a menor distância nos votos válidos: Flávio tem 50,1% e Lula, 49,9%. A diferença é de 0,2 ponto percentual, com margem de erro de 2,2 pontos. Não foi divulgada estimativa de votos totais no material apresentado.

Já a Palver registra Flávio com 50% das intenções de voto e Lula com 49%, considerando todos os entrevistados. A margem de erro também é de 2,2 pontos.

A Palver não divulgou estimativa de votos válidos. Seus números, portanto, devem ser comparados aos cenários de votos totais dos outros institutos.

Como interpretar as diferenças entre as pesquisas?

Os nove levantamentos convergem ao mostrar equilíbrio entre os candidatos, embora apresentem distâncias numéricas distintas. Essas diferenças entre empresas não representam, por si só, movimentos de avanço ou recuo.

Para acompanhar mudanças, é necessário comparar as rodadas de cada instituto. Também devem ser considerados os períodos de coleta, as metodologias e as margens de erro: dois pontos no Datafolha, na Quaest e na Gerp; 2,2 pontos na BTG/Nexus, na CNT/MDA, na Palver e na Futura; um ponto na AtlasIntel; e 1,6 ponto no PoderData/Aya.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.