Os números das três pesquisas mais recentes sobre a disputa pelo Senado no Paraná

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A disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado está acirrada, com seis candidatos se destacando em três pesquisas recentes. Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann, Alexandre Curi, Filipe Barros e Cristina Graeml alternam nas primeiras posições, mas as metodologias distintas dos levantamentos IRG, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas mostram resultados variados, mantendo a corrida imprevisível. Leia para entender as diferenças.

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A disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado segue concentrada em um grupo de seis candidatos que aparece nas primeiras posições das três pesquisas mais recentes divulgadas no estado. Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT) e Cristina Graeml (PSD) se alternam entre os maiores percentuais, embora cada instituto apresente os dois votos para senador de forma diferente.

O levantamento mais recente é do IRG Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 22. Antes dele, foram publicados os estudos do Real Time Big Data, na segunda, dia 21, e do Paraná Pesquisas, no dia 18. As diferenças metodológicas impedem que os percentuais sejam tratados como uma única série de evolução.

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O que mostra a pesquisa IRG?

No cenário estimulado para o primeiro voto, Deltan aparece com 24%, seguido por Gleisi, com 21,1%, e Curi, com 20,4%. Como a margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, os intervalos dos três se sobrepõem. Filipe Barros registra 12,8%, Cristina Graeml, 6%, e Dr. Rosinha (PT), 2,2%.

A configuração muda quando o eleitor é questionado sobre o segundo voto. Filipe aparece numericamente à frente, com 13,9%, seguido por Curi, com 13,1%. Deltan e Cristina têm 11,6% cada, Dr. Rosinha marca 10,6% e Gleisi, 7,1%.

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Na pesquisa espontânea, Deltan registra 14%, Gleisi, 12,3%, e Curi, 9,3%. Metade dos entrevistados, 50,5%, não soube ou não respondeu em quem pretende votar.

O IRG ouviu 1.200 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela TV Independência e registrado no TSE sob o número PR-01172/2026.

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Como está a disputa no Real Time Big Data?

Divulgado nesta segunda, 21, o Real Time Big Data apresenta o resultado consolidado dos dois votos e reduzido para 100%. Deltan registra 19%, Curi e Filipe aparecem com 18% cada, Gleisi tem 16% e Cristina, 15%. Dr. Rosinha marca 6% e Karen Guerreiro (Missão), 1%.

Com margem de erro de 2 pontos percentuais, os cinco primeiros aparecem separados por apenas 4 pontos entre o maior e o menor percentual. Brancos e nulos somam 3%, e 4% não souberam ou não responderam.

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O instituto entrevistou 1.600 eleitores entre 11 e 15 de setembro. O nível de confiança é de 95%. Contratada pela Record, a pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-00532/2026.

O que aponta o Paraná Pesquisas?

No levantamento divulgado no dia 18 de setembro, Deltan aparece com 31,6% no cenário estimulado, enquanto Curi registra 30,4%. Como a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Filipe tem 26,3% e Gleisi, 25,9%. Cristina aparece com 14,8% e Dr. Rosinha, com 12,5%.

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Nesse levantamento, cada entrevistado pôde indicar dois nomes, razão pela qual a soma dos percentuais ultrapassa 100%. Na pesquisa espontânea, 64,8% disseram não saber ou não opinar. Deltan registra 12,7%, Gleisi, 8%, Curi, 5,5%, e Filipe, 5,4%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.280 pessoas entre 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Contratado pela Sedek Serviços, Tecnologia & Informação, o estudo foi registrado sob o número PR-01022/2026.

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O que aproxima as três pesquisas?

Os levantamentos convergem ao colocar Deltan, Curi, Filipe, Gleisi e Cristina entre os nomes mais citados, mas divergem sobre a ordem e a distância entre eles. No IRG, Deltan, Gleisi e Curi concentram os maiores percentuais no primeiro voto, enquanto Filipe aparece numericamente à frente no segundo. No Real Time Big Data, os cinco ficam separados por poucos pontos no consolidado. Já o Paraná Pesquisas mostra Deltan e Curi em empate técnico no topo, com Filipe e Gleisi na sequência.

As diferenças precisam ser lidas de acordo com a metodologia de cada instituto. O Paraná elegerá dois senadores em 2026, e cada eleitor poderá votar em dois candidatos. IRG separa primeira e segunda escolhas; o Real Time Big Data consolida os dois votos e reduz o resultado para 100%; e o Paraná Pesquisas soma as duas menções de cada entrevistado.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.