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Política

Os números das pesquisas Quaest, Meio/Ideia e BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro

Levantamentos mostram presidente na frente, mas divergem sobre o tamanho da vantagem sobre o senador

Por Da Redação 8 ago 2026, 13h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Os números das pesquisas Quaest, Meio/Ideia e BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

As três principais pesquisas nacionais divulgadas nesta semana desenham um cenário semelhante na corrida presidencial de 2026: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança do primeiro turno, com Flávio Bolsonaro (PL) na segunda colocação. A distância entre os dois, porém, varia significativamente de acordo com o instituto. No primeiro turno, Lula abre de quatro a nove pontos sobre o senador. No segundo turno, a vantagem cai para uma faixa entre um e 5,5 pontos percentuais.

Na pesquisa BTG/Nexus, Lula tem 41% contra 37% de Flávio no primeiro turno. Na Meio/Ideia, são 43% a 35%. Na Quaest, o presidente aparece com 39%, contra 30% do senador. As diferenças ficam ainda menores nas simulações de segundo turno, principalmente na BTG/Nexus, que registra apenas um ponto de vantagem para Lula.

Por que a BTG/Nexus mostra a disputa mais apertada?

A pesquisa BTG/Nexus é a que apresenta o cenário mais equilibrado entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador chega a 37%. Em relação à rodada anterior, Lula oscilou de 42% para 41%, e Flávio avançou de 33% para 37%.

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A vantagem do presidente, portanto, caiu de nove para quatro pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos, com 4%, e Romeu Zema, com 3%. Augusto Cury, Cabo Daciolo e Samara Martins registram 1% cada.

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É no segundo turno, contudo, que a pesquisa apresenta sua principal novidade. Lula tem 46%, contra 45% de Flávio Bolsonaro. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Nos demais confrontos, Lula aparece com 46% contra 40% de Zema, 46% contra 42% de Caiado e 47% contra 37% de Renan Santos.

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O que a Quaest revela sobre a vantagem de Lula?

Na pesquisa Genial/Quaest, Lula mantém uma vantagem maior no primeiro turno. O presidente aparece com 39%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. A diferença de nove pontos, contudo, é menor que os 12 pontos registrados pelo instituto em julho.

Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada, enquanto Romeu Zema tem 2%. Outros nomes ficam entre 0% e 1%.

No segundo turno, Lula também lidera todos os cenários. Contra Flávio, marca 44%, ante 39% do senador. O presidente tem ainda 46% contra 34% de Zema, 45% contra 37% de Caiado e 45% contra 35% de Renan Santos.

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Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, a disputa com Flávio é a mais apertada também na Quaest: a vantagem nominal de cinco pontos pode cair para um ponto no limite dos intervalos.

Como a Meio/Ideia posiciona Lula e Flávio?

A pesquisa Meio/Ideia coloca Lula com 43% no primeiro turno, oito pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Os dois cresceram cerca de três pontos em relação à rodada anterior do instituto.

Caiado aparece com 5,7%, Renan Santos com 4,7% e Zema com 2,6%, em empate técnico pela terceira posição.

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No segundo turno, Lula registra 48,5% contra 43% de Flávio. A vantagem de 5,5 pontos é a maior entre os três levantamentos nesse confronto.

O presidente também vence as demais simulações: aparece com 48,5% contra 40% de Caiado, 48,5% contra 37% de Zema e 48% contra 34,7% de Renan Santos.

O que as três pesquisas dizem sobre o segundo turno?

É no segundo turno que aparece a principal diferença entre os levantamentos. Embora os três institutos apontem Lula à frente de Flávio, o tamanho dessa vantagem varia bastante.

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Na BTG/Nexus, a diferença é de apenas um ponto: 46% a 45%. Na Quaest, Lula aparece cinco pontos à frente, com 44% contra 39%. Na Meio/Ideia, são 48,5% a 43%, diferença de 5,5 pontos.

A margem de erro também varia: dois pontos percentuais na BTG/Nexus e na Quaest e 2,5 pontos na Meio/Ideia. Assim, os três levantamentos registram uma disputa mais apertada no segundo turno do que no primeiro, embora em graus diferentes.

E os outros nomes da oposição?

Caiado, Renan Santos e Zema aparecem atrás de Flávio no primeiro turno nos três levantamentos. O desempenho dos três, porém, muda de acordo com o instituto.

Na BTG/Nexus, Caiado tem 5%, Renan 4% e Zema 3%. Na Quaest, Caiado e Renan aparecem com 4% cada, enquanto Zema tem 2%. Na Meio/Ideia, Caiado marca 5,7%, Renan 4,7% e Zema 2,6%.

Nas simulações de segundo turno, Caiado é o adversário que mais se aproxima de Flávio. Na BTG/Nexus, ele aparece com 42% contra 46% de Lula. Na Quaest, registra 37% contra 45% do presidente. Na Meio/Ideia, marca 40% contra 48,5% de Lula.

Zema e Renan Santos ficam mais distantes do presidente nas três pesquisas.

O que mudou no retrato da corrida?

Os levantamentos divulgados nesta semana não alteram a liderança de Lula, mas mostram que a dimensão dessa vantagem depende do instituto e do momento da disputa considerado.

No primeiro turno, Lula aparece quatro pontos à frente de Flávio na BTG/Nexus, oito na Meio/Ideia e nove na Quaest. No segundo turno, a distância se reduz para um, 5 e 5,5 pontos, respectivamente.

O ponto de maior convergência entre as pesquisas está, portanto, na liderança de Lula e na posição de Flávio como seu principal adversário. A principal diferença está no tamanho da vantagem atribuída ao presidente — especialmente em um eventual confronto direto entre os dois.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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