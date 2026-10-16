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Política

Os números das novas pesquisas Quaest e Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

Últimos levantamentos divulgados mostram os candidatos empatados dentro da margem de erro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 08h43
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Os números das novas pesquisas Quaest e Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

As duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana pelos institutos Quaest e Datafolha mostram um cenário de empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Embora o candidato do PL apareça numericamente à frente nos dois levantamentos, a diferença de dois pontos percentuais entre os adversários está dentro da margem de erro das sondagens.

O que mostram os números da Quaest e do Datafolha?

Na Quaest, Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%. Outros 9% dos entrevistados afirmam que pretendem votar em branco, enquanto 1% declara estar indeciso.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

No Datafolha, o senador aparece com 47% das intenções de voto, ante 45% do presidente. A diferença entre os dois permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Quando são considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, o Datafolha mostra Flávio com 51% e Lula com 49%. O resultado também configura empate técnico.

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O que mudou desde a pesquisa anterior do Datafolha?

Na primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno, divulgada no dia 8 de outubro, o senador aparecia com 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Na rodada mais recente, Flávio oscilou para 47%, enquanto o presidente permaneceu com 45%.

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Com isso, a diferença entre os dois candidatos passou de quatro para dois pontos percentuais.

O mesmo movimento aparece no levantamento de votos válidos. Flávio tinha 52% na pesquisa anterior e agora registra 51%. Lula passou de 48% para 49%.

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As variações são pequenas e estão dentro da margem de erro, o que impede afirmar que houve uma mudança consolidada nas preferências do eleitorado. O resultado, contudo, mostra que a vantagem numérica do candidato do PL diminuiu entre as duas rodadas do instituto.

Fim da escala 6×1

O que revela a pesquisa espontânea da Quaest?

A Quaest também investigou a intenção de voto espontânea, modalidade em que os entrevistados indicam o candidato de sua preferência sem receber previamente uma lista de nomes.

Nesse cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 43% das citações, enquanto Lula registra 42%.

Outros 8% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas. Os indecisos representam 7%.

O resultado mantém a proximidade entre os candidatos identificada na pesquisa estimulada, na qual Flávio registra 46% e Lula, 44%.

A diferença de apenas um ponto percentual na modalidade espontânea também está dentro da margem de erro do levantamento.

Como foram realizadas as pesquisas?

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

O Datafolha ouviu presencialmente 2.520 eleitores brasileiros, selecionados por amostragem em múltiplos estágios. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A., tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-02949/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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