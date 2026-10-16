Os números das novas pesquisas Quaest e Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno
Últimos levantamentos divulgados mostram os candidatos empatados dentro da margem de erro
As duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana pelos institutos Quaest e Datafolha mostram um cenário de empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Embora o candidato do PL apareça numericamente à frente nos dois levantamentos, a diferença de dois pontos percentuais entre os adversários está dentro da margem de erro das sondagens.
O que mostram os números da Quaest e do Datafolha?
Na Quaest, Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%. Outros 9% dos entrevistados afirmam que pretendem votar em branco, enquanto 1% declara estar indeciso.
No Datafolha, o senador aparece com 47% das intenções de voto, ante 45% do presidente. A diferença entre os dois permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Quando são considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, o Datafolha mostra Flávio com 51% e Lula com 49%. O resultado também configura empate técnico.
O que mudou desde a pesquisa anterior do Datafolha?
Na primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno, divulgada no dia 8 de outubro, o senador aparecia com 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Na rodada mais recente, Flávio oscilou para 47%, enquanto o presidente permaneceu com 45%.
Com isso, a diferença entre os dois candidatos passou de quatro para dois pontos percentuais.
O mesmo movimento aparece no levantamento de votos válidos. Flávio tinha 52% na pesquisa anterior e agora registra 51%. Lula passou de 48% para 49%.
As variações são pequenas e estão dentro da margem de erro, o que impede afirmar que houve uma mudança consolidada nas preferências do eleitorado. O resultado, contudo, mostra que a vantagem numérica do candidato do PL diminuiu entre as duas rodadas do instituto.
O que revela a pesquisa espontânea da Quaest?
A Quaest também investigou a intenção de voto espontânea, modalidade em que os entrevistados indicam o candidato de sua preferência sem receber previamente uma lista de nomes.
Nesse cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 43% das citações, enquanto Lula registra 42%.
Outros 8% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas. Os indecisos representam 7%.
O resultado mantém a proximidade entre os candidatos identificada na pesquisa estimulada, na qual Flávio registra 46% e Lula, 44%.
A diferença de apenas um ponto percentual na modalidade espontânea também está dentro da margem de erro do levantamento.
Como foram realizadas as pesquisas?
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.
O Datafolha ouviu presencialmente 2.520 eleitores brasileiros, selecionados por amostragem em múltiplos estágios. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A., tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-02949/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.