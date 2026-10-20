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Política

Os números da última eleição do Sudeste que ainda terá 2º turno, segundo pesquisa

Espírito Santo pode dar o terceiro governo da região para o Republicanos, ao lado de São Paulo e Minas Gerais, com todos apoiando Flávio Bolsonaro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 08h34 | Atualizado em 20 out 2026, 08h40
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) (Giovani Pagotto/Governo do Espírito Santo/Wellington Abner/Assembléia Legislativa do ES/Divulgação)
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Os números da última eleição do Sudeste que ainda terá 2º turno, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

A disputa eleitoral de segundo turno pelo último colégio eleitoral do Sudeste que não encerrou seu processo democrático em 4 de outubro, o Espírito Santo, segue acirrada, com empate técnico entre os candidatos, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Neste momento, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem vantagem numérica, com 52% dos votos válidos, sobre seu adversário, o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 48%. No entanto, eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro.

Caso Pazolini siga na liderança e seja eleito no próximo domingo, 25, ele será o terceiro governador do Sudeste que é filiado ao Republicanos — ao lado de Tarcísio de Freitas (SP) e Cleitinho Azevedo (MG). Os três estão apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, bem como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), formando uma tropa sudestina de políticos contra a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Confira os principais números da pesquisa abaixo.

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Votos válidos

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52%
  • Ricardo Ferraço (MDB): 48%

Votos totais (pesquisa estimulada)

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 46%
  • Ricardo Ferraço (MDB): 43%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS / NR: 3%
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Rejeições

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 25%
  • Ricardo Ferraço (MDB): 22%
  • Rejeito ambos: 16%
  • Não rejeito nenhum: 37%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código ES-06599/2026.

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