Os números da última eleição do Sudeste que ainda terá 2º turno, segundo pesquisa
Espírito Santo pode dar o terceiro governo da região para o Republicanos, ao lado de São Paulo e Minas Gerais, com todos apoiando Flávio Bolsonaro
A disputa eleitoral de segundo turno pelo último colégio eleitoral do Sudeste que não encerrou seu processo democrático em 4 de outubro, o Espírito Santo, segue acirrada, com empate técnico entre os candidatos, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Neste momento, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem vantagem numérica, com 52% dos votos válidos, sobre seu adversário, o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 48%. No entanto, eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro.
Caso Pazolini siga na liderança e seja eleito no próximo domingo, 25, ele será o terceiro governador do Sudeste que é filiado ao Republicanos — ao lado de Tarcísio de Freitas (SP) e Cleitinho Azevedo (MG). Os três estão apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, bem como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), formando uma tropa sudestina de políticos contra a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Confira os principais números da pesquisa abaixo.
Votos válidos
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52%
- Ricardo Ferraço (MDB): 48%
Votos totais (pesquisa estimulada)
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 46%
- Ricardo Ferraço (MDB): 43%
- Nulo/Branco: 8%
- NS / NR: 3%
Rejeições
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 25%
- Ricardo Ferraço (MDB): 22%
- Rejeito ambos: 16%
- Não rejeito nenhum: 37%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código ES-06599/2026.