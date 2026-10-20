Os números da última eleição do Sudeste que ainda terá 2º turno, segundo pesquisa

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A disputa pelo governo do Espírito Santo segue acirrada no segundo turno, com empate técnico entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), segundo pesquisa Real Time Big Data. Pazolini lidera com 52% dos votos válidos contra 48% de Ferraço, mantendo a margem de erro. Entenda o cenário eleitoral.

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A disputa eleitoral de segundo turno pelo último colégio eleitoral do Sudeste que não encerrou seu processo democrático em 4 de outubro, o Espírito Santo, segue acirrada, com empate técnico entre os candidatos, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Neste momento, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem vantagem numérica, com 52% dos votos válidos, sobre seu adversário, o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 48%. No entanto, eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro.

Caso Pazolini siga na liderança e seja eleito no próximo domingo, 25, ele será o terceiro governador do Sudeste que é filiado ao Republicanos — ao lado de Tarcísio de Freitas (SP) e Cleitinho Azevedo (MG). Os três estão apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, bem como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), formando uma tropa sudestina de políticos contra a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Confira os principais números da pesquisa abaixo.

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Votos válidos

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52%

Ricardo Ferraço (MDB): 48%

Votos totais (pesquisa estimulada)

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 46%

Ricardo Ferraço (MDB): 43%

Nulo/Branco: 8%

NS / NR: 3%

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Rejeições

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 25%

Ricardo Ferraço (MDB): 22%

Rejeito ambos: 16%

Não rejeito nenhum: 37%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código ES-06599/2026.

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