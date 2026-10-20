Os números da última eleição do Nordeste que ainda terá 2º turno, segundo pesquisa
PT corre risco de perder o comando do Rio Grande do Norte, território que comanda há oito anos sob gestão de Fátima Bezerra
A disputa eleitoral de segundo turno pelo último colégio eleitoral do Nordeste que não encerrou seu processo democrático em 4 de outubro, o Rio Grande do Norte, segue acirrada, com empate técnico entre os candidatos, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Neste momento, o ex-prefeito de Mossoró Alysson Bezerra (União) tem a liderança numérica, com 52% dos votos válidos estimados, enquanto seu adversário, o ex-secretário de governo Carlos Eduardo Xavier (PT), o Cadu de Lula, tem 48%. Ambos estão empatados no limite da margem de erro.
Caso consiga se manter a dianteira e vencer a eleição no próximo domingo, 25, Bezerra se somará a outros governadores do Nordeste que conseguiram derrotar o PT ou os candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — caso de Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco; JHC (PSDB) em Alagoas; e Eduardo Braide (PSD) no Maranhão. Todos eles, inclusive Alysson Bezerra, se declaram independentes da disputa polarizada nacional, sem apoiar quaisquer um dos lados.
Caso o PT seja derrotado no Rio Grande do Norte, perderá um estado que governou pelos últimos oito anos, sob a gestão de Fátima Bezerra (PT). Confira os principais números da pesquisa abaixo.
Votos válidos
- Allyson Bezerra (União): 52%
- Cadu de Lula (PT): 48%
Votos totais (pesquisa estimulada)
- Allyson Bezerra (União): 45%
- Cadu de Lula (PT): 42%
- Nulo/Branco: 9%
- NS / NR: 4%
Rejeições
- Cadu de Lula (PT): 33%
- Allyson (União Brasil): 24%
- Rejeito ambos: 22%
- Não rejeito nenhum: 21%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código RN-02651/2026.