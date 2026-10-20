Os números da última eleição do Nordeste que ainda terá 2º turno, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data aponta empate técnico na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte. Allyson Bezerra (União) aparece com 52% dos votos válidos contra 48% de Cadu de Lula (PT), no limite da margem de erro. A vitória de Bezerra representaria mais uma derrota do PT no Nordeste.

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A disputa eleitoral de segundo turno pelo último colégio eleitoral do Nordeste que não encerrou seu processo democrático em 4 de outubro, o Rio Grande do Norte, segue acirrada, com empate técnico entre os candidatos, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Neste momento, o ex-prefeito de Mossoró Alysson Bezerra (União) tem a liderança numérica, com 52% dos votos válidos estimados, enquanto seu adversário, o ex-secretário de governo Carlos Eduardo Xavier (PT), o Cadu de Lula, tem 48%. Ambos estão empatados no limite da margem de erro.

Caso consiga se manter a dianteira e vencer a eleição no próximo domingo, 25, Bezerra se somará a outros governadores do Nordeste que conseguiram derrotar o PT ou os candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — caso de Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco; JHC (PSDB) em Alagoas; e Eduardo Braide (PSD) no Maranhão. Todos eles, inclusive Alysson Bezerra, se declaram independentes da disputa polarizada nacional, sem apoiar quaisquer um dos lados.

Caso o PT seja derrotado no Rio Grande do Norte, perderá um estado que governou pelos últimos oito anos, sob a gestão de Fátima Bezerra (PT). Confira os principais números da pesquisa abaixo.

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Votos válidos

Allyson Bezerra (União): 52%

Cadu de Lula (PT): 48%

Votos totais (pesquisa estimulada)

Allyson Bezerra (União): 45%

Cadu de Lula (PT): 42%

Nulo/Branco: 9%

NS / NR: 4%

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Rejeições

Cadu de Lula (PT): 33%

Allyson (União Brasil): 24%

Rejeito ambos: 22%

Não rejeito nenhum: 21%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código RN-02651/2026.

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