Os números da pesquisa Atlas/Estadão sobre a eleição no Rio de Janeiro

Pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quarta-feira, 23, sobre a disputa a governador do Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes na liderança com 45,7%, seguido por Douglas Ruas, que soma 32,4%. Nesse cenário, Garotinho (Republicanos) tem 8,9% das intenções de voto. Os resultados apontam um crescimento dos dois primeiros colocados na comparação com o último levantamento: Ruas ganhou 4,8 pontos, enquanto Paes, 2,1.

Garotinho, que recorre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do indeferimento da sua candidatura, caiu 1,8%.

Os eleitores também foram entrevistados em um cenário sem Garotinho na corrida. Nesse levantamento, o ex-prefeito da capital tem 44,4%, e o presidente da Alerj, 38,2%.

Segundo turno

Em um segundo turno entre Paes e Ruas, o ex-prefeito venceria o candidato do PL com 49,2%, contra 40,6% do adversário. Brancos e nulos totalizam 6,9%, e indecisos, 3,4%.

A pesquisa Atlas/Estadão realizou 1.829 entrevistas on-line entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números RJ-01150/2026 e BR-01622/2026.

Cenário 1

Eduardo Paes (PSD) – 45,7%

Douglas Ruas (PL) – 32,4%

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Garotinho (Republicanos – 8,9%

Coronel Busnello (Missão) – 3,1%

William Siri (PSOL) – 2%

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André Marinho (Novo) – 1,6%

Outros – 0,9%

Branco/nulo – 4,5%

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Não sei – 0,8%

Cenário 2

Eduardo Paes (PSD) – 44,4%

Douglas Ruas (PL) – 38,2%

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Coronel Busnello (Missão) – 4%

William Siri (PSOL) – 2,7%

André Marinho (Novo) – 1,7%

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Outros – 1,2%

Branco/nulo – 4,3%

Não sei – 3,4%