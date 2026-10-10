Os números da disputa Flávio x Lula nas primeiras pesquisas do segundo turno

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As primeiras pesquisas do segundo turno da eleição de 2026 entre Lula e Flávio Bolsonaro mostram cenários divergentes. Três levantamentos apontam Flávio numericamente à frente (PoderData/Aya, Datafolha, AtlasIntel), com vantagens de 4 a 6 pontos. Já o Instituto Vox indica Lula em empate técnico.

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As primeiras pesquisas eleitorais divulgadas no segundo turno da eleição presidencial de 2026 mostram diferenças no tamanho da vantagem entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Dos quatro levantamentos publicados entre quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, três colocam o candidato do PL numericamente à frente, enquanto um aponta o petista na primeira posição, em situação de empate técnico.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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PoderData/Aya, Datafolha e AtlasIntel registram vantagem de Flávio, com diferenças que variam de quatro a seis pontos percentuais nos votos válidos. Já o Instituto Vox apresenta Lula com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% do adversário, considerados todos os entrevistados.

Os resultados foram divulgados depois da votação de domingo, 4, quando Flávio terminou o primeiro turno à frente de Lula, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente. Os dois voltarão a se enfrentar nas urnas no dia 25 de outubro.

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O que mostram as pesquisas PoderData e Datafolha?

O primeiro levantamento realizado após o primeiro turno foi divulgado pelo PoderData/Aya, na quinta-feira, 8. Na pesquisa, Flávio aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% de Lula, uma diferença de seis pontos percentuais.

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Na rodada anterior do mesmo instituto, publicada no sábado, 3 de outubro, os dois candidatos estavam empatados, com 50% cada. A nova pesquisa registra, portanto, uma oscilação de três pontos para cima no desempenho do senador e de três pontos para baixo no resultado do presidente.

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O Datafolha, também divulgado na quinta-feira, apresenta um cenário mais apertado. Flávio tem 52% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48%. A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos, segundo o instituto.

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Considerados todos os entrevistados, o candidato do PL aparece com 49% das intenções de voto, contra 45% do petista. Outros 5% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não comparecerão às urnas, enquanto 1% está indeciso.

Qual pesquisa mostra Lula numericamente à frente?

O Instituto Vox apresentou um resultado diferente dos demais levantamentos. Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 9, Lula registra 44,2% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 42,7%.

A diferença de 1,5 ponto percentual coloca o presidente numericamente à frente, mas os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

O levantamento também mostra que 9,7% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar. Outros 3,4% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos.

Esses percentuais correspondem ao cenário de intenção de voto total, que inclui indecisos, brancos e nulos, e não devem ser comparados diretamente aos números de votos válidos apresentados por outros institutos.

Como está a disputa na pesquisa AtlasIntel?

A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 9, coloca Flávio Bolsonaro com 52,8% dos votos válidos, contra 47,2% de Lula. A vantagem do senador é de 5,6 pontos percentuais, superior à margem de erro de um ponto percentual.

No cenário que considera todos os entrevistados, Flávio registra 51,1% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 45,7%. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%.

Além da intenção de voto, o instituto mediu a avaliação do governo federal. Segundo o levantamento, 53,4% dos entrevistados desaprovam a administração Lula, enquanto 44,7% a aprovam. Outros 1,9% não souberam responder.

Onde as pesquisas convergem e divergem?

Os quatro levantamentos apresentam um quadro de disputa entre os dois candidatos, mas divergem sobre a distância entre eles.

A principal convergência está nos resultados do PoderData/Aya e da AtlasIntel, que mostram Flávio com vantagem superior a cinco pontos percentuais nos votos válidos. O Datafolha também coloca o senador numericamente à frente, mas classifica o resultado como empate técnico.

A divergência mais evidente aparece no Instituto Vox. Ao contrário dos outros três levantamentos, a pesquisa registra Lula numericamente à frente, embora a diferença esteja dentro da margem de erro.

As diferenças entre os resultados não permitem concluir, por si só, que algum dos candidatos tenha avançado ou recuado no eleitorado. Para identificar movimentos de intenção de voto, é necessário considerar a evolução das pesquisas de cada instituto, além das características metodológicas dos levantamentos.

Como foram feitas as pesquisas?

O PoderData/Aya entrevistou 3.000 eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro, por telefone, em 705 municípios. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do PoderData, em parceria de divulgação com o Aya Bancah, e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08134/2026.

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-02949/2026.

O Instituto Vox realizou 2.100 entrevistas presenciais domiciliares entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O estudo foi financiado com recursos próprios e registrado no TSE sob o número BR-09623/2026.

Já a AtlasIntel entrevistou 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro, em um período que inclui dias anteriores ao primeiro turno. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-03663/2026.

Os quatro levantamentos representam as primeiras medições divulgadas sobre o confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro depois da votação de 4 de outubro, mas suas diferenças metodológicas e seus períodos de coleta devem ser considerados na comparação dos resultados.