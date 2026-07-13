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Política

Os novos segredos de Flávio Bolsonaro e o ‘festival de indiretas’ de aliados de Michelle

A disputa pelo espólio político de Bolsonaro entrou em nova fase, com expectativa de revelações contra Flávio e ataques públicos de aliados da ex-primeira-dama

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 22h21 | Atualizado em 14 jul 2026, 08h36
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Os novos segredos de Flávio Bolsonaro e o ‘festival de indiretas’ de aliados de Michelle Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pela herança política de Jair Bolsonaro ganhou novos contornos nos bastidores do bolsonarismo. Segundo o colunista Robson Bonin, no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, parlamentares do PL relatam a expectativa de que novos fatos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro venham à tona nos próximos dias, em meio ao avanço da disputa interna com o grupo ligado a Michelle Bolsonaro. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“O clã está pegando fogo”, resumiu Bonin ao descrever o ambiente entre aliados do ex-presidente.

Que ‘segredos’ sobre Flávio podem vir à tona?

De acordo com Bonin, deputados e senadores próximos ao bolsonarismo afirmam haver uma expectativa de que “algo contra o Flávio” surja nos próximos dias. Segundo o colunista, a avaliação nos bastidores é de que o senador teria “segredos que serão revelados”, ampliando a pressão sobre aquele que Jair Bolsonaro indicou como seu principal representante político.

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Por que aliados de Michelle intensificaram os ataques?

Na avaliação do colunista, a disputa interna já deixou os bastidores e passou a ocorrer de forma pública. Bonin descreveu o momento como “um festival de indiretas” de aliados de Michelle Bolsonaro contra Flávio.

Como exemplo, ele citou o discurso da senadora Damares Alves, que declarou continuar apoiando Flávio, mas fez um elogio enfático à ex-primeira-dama.

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Segundo Bonin, a manifestação foi interpretada como uma referência aos problemas enfrentados por Flávio Bolsonaro.

Como a carta de Bolsonaro agravou a disputa?

Para Bonin, a carta divulgada por Jair Bolsonaro adicionou um novo elemento à disputa. Embora não tenha sido novidade o apoio do ex-presidente ao filho, o colunista afirma que a reafirmação pública dessa escolha, sem qualquer menção a Michelle Bolsonaro, foi mal recebida pelo grupo da ex-primeira-dama.

“O fato de ele reforçar isso, sem citar a Michelle, que é a mulher dele, pegou muito mal também.”

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Quem ficará com o espólio político de Bolsonaro?

Na avaliação de Bonin, o confronto é motivado pela disputa sobre quem herdará a liderança do bolsonarismo. “Essa briga dentro do clã Bolsonaro é pelo espólio do Jair Bolsonaro.”

Segundo o colunista, a definição sobre quem representará a força política do ex-presidente tende a produzir novos capítulos, agora alimentados tanto pelo apoio explícito de Jair Bolsonaro a Flávio quanto pelo aumento das críticas vindas do grupo ligado a Michelle.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
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