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Política

Os novos riscos para o futuro da PEC do fim da escala 6×1

Projeções que apontam disputa acirrada entre Lula e Flávio devem determinar um congelamento temporário da proposta

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 14h30
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno preto e gravata azul, fala em um ambiente formal com fundo escuro e listras verticais claras. Ele segura uma caneta azul com a mão direita, e um microfone de lapela está preso à sua gravata. Um copo com água está à esquerda.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Saulo Cruz/Agência Senado)
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As projeções de que o eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro será acirrado deve determinar um congelamento temporário da PEC do fim da escala 6×1.

A avaliação de interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que o amapaense se verá de mãos atadas e não poderá patrocinar o andamento imediato da medida como gostaria Lula.

Isso porque ele não quer ser acusado de tentar favorecer o petista e arriscar ficar em maus lençóis caso o filho de Bolsonaro saia vitorioso nas urnas.

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