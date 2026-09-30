Os novos riscos para o futuro da PEC do fim da escala 6×1

As projeções de que o eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro será acirrado deve determinar um congelamento temporário da PEC do fim da escala 6×1.

A avaliação de interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que o amapaense se verá de mãos atadas e não poderá patrocinar o andamento imediato da medida como gostaria Lula.

Isso porque ele não quer ser acusado de tentar favorecer o petista e arriscar ficar em maus lençóis caso o filho de Bolsonaro saia vitorioso nas urnas.