Os novos planos da ‘mente econômica’ da campanha de Flávio Bolsonaro
Semanas após derrota de filho de Bolsonaro, Daniella Marques foi convidada por Tallis Gomes para se tornar sócia do G4
Coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques foi convidada por Tallis Gomes para se tornar sócia do G4.
Ambos se aproximaram durante a jornada eleitoral, da qual o filho de Jair Bolsonaro foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A ideia é que ela reforce o time da empresa de educação corporativa e soluções para negócios, auxiliando os empreendedores nas estratégias de capital e a se adequarem a mudanças regulatórias como reforma tributária e fim da escala 6X1.