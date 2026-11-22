Coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques foi convidada por Tallis Gomes para se tornar sócia do G4.

Ambos se aproximaram durante a jornada eleitoral, da qual o filho de Jair Bolsonaro foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ideia é que ela reforce o time da empresa de educação corporativa e soluções para negócios, auxiliando os empreendedores nas estratégias de capital e a se adequarem a mudanças regulatórias como reforma tributária e fim da escala 6X1.