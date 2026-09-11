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Política

Os novos números da disputa pelo governo e ao Senado em Goiás, segundo pesquisa

Cenário é de estabilidade, com o governador Daniel Vilela na liderança

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 07h00
Montagem de dois homens brancos, ambos com microfones. À esquerda, um homem de cabelo escuro com reflexos roxos, camisa azul, boca aberta em canto, sobre fundo verde-limão. À direita, um homem de cabelo escuro, camisa listrada rosa e branca, boca levemente aberta, sobre fundo azul
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB); e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) (Reprodução/Reprodução)
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Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para o governo e para o Senado em Goiás. Na eleição para o Executivo, Daniel Vilela (MDB) continua sendo favorito para a reeleição, com 45,1% das intenções de voto, quase 22 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 23,2%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada no mês passado, o cenário é de estabilidade. Em agosto, Vilela tinha 45,8% e Perillo, 24,9%. Todas as movimentações foram dentro da margem de erro, de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa para o governo de Goiás:

Siga
  • Daniel Vilela (MDB): 45,1% (tinha 45,8% em agosto)
  • Marconi Perillo (PSDB): 23,2% (tinha 24,9%)
  • Wilder Morais (PL): 15% (tinha 13,2%)
  • Luis Cesar Bueno (PT): 3,4% (tinha 2,3%)
  • Luciana Amorim (UP): 1,6% (tinha 1,1%)
  • Danilo Pinheiro (PCO): 1,5% (tinha 1%)
  • Branco/nulo: 6% (era 6,9%)
  • Não sabe/não opinou: 4,2% (era 4,8%)
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Senado

O instituto também testou os nomes dos candidatos ao Senado. A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) segue à frente, com 42,7% da preferência. Em  segundo lugar estão Gustavo Gayer (PL) e Dr. Zacharias Calil (MDB), no mesmo patamar dentro da margem de erro. Vanderlan Cardoso (PSD) e Gustavo Mendanha (PRD) empatam tecnicamente com Calil, mas não com Gayer.

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Veja os números da pesquisa para o Senado em Goiás:

  • Gracinha Caiado (União): 42,7%
  • Gustavo Gayer (PL): 27,6%
  • Dr. Zacharias Calil (MDB): 22%
  • Vanderlan Cardoso (PSD): 21,6%
  • Gustavo Mendanha (PRD): 18,3%
  • Isaura Lemos (PSB): 6,9%
  • Cintia Dias (PSOL): 5,6%
  • Oséias Varão (PL): 4,1%
  • Guilherme Darques (UP): 2,5%
  • Ernesto Roller (PSDB): 2,1%
  • Iure Castro (Cidadania): 1,8%
  • Branco/nulo: 7,1%
  • Não sabe/não opinou: 5,6%
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Tabela comparativa de intenção de votos para agosto e setembro de 2026. Gracinha Caiado lidera com 41% e 42,7%, seguida por Gustavo Gayer com 27,1% e 27,6%. Dr. Zacharias Calil e Vanderlan Cardoso também aparecem com percentuais significativos.
Comparativo intenção de voto para o Senado em Goiás, segundo o Paraná Pesquisas (Reprodução/.)

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.248 eleitores goianos entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é GO-03096/2026.

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