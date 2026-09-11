Os novos números da disputa pelo governo e ao Senado em Goiás, segundo pesquisa

Ler Resumo





Nova pesquisa Paraná Pesquisas em Goiás revela os cenários para o governo e o Senado. Daniel Vilela mantém liderança folgada na corrida para o Executivo, enquanto Gracinha Caiado se destaca para o Senado. Confira os números detalhados e as posições dos demais candidatos no levantamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para o governo e para o Senado em Goiás. Na eleição para o Executivo, Daniel Vilela (MDB) continua sendo favorito para a reeleição, com 45,1% das intenções de voto, quase 22 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 23,2%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada no mês passado, o cenário é de estabilidade. Em agosto, Vilela tinha 45,8% e Perillo, 24,9%. Todas as movimentações foram dentro da margem de erro, de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa para o governo de Goiás:

Daniel Vilela (MDB): 45,1% (tinha 45,8% em agosto)

Marconi Perillo (PSDB): 23,2% (tinha 24,9%)

Wilder Morais (PL): 15% (tinha 13,2%)

Luis Cesar Bueno (PT): 3,4% (tinha 2,3%)

Luciana Amorim (UP): 1,6% (tinha 1,1%)

Danilo Pinheiro (PCO): 1,5% (tinha 1%)

Branco/nulo: 6% (era 6,9%)

Não sabe/não opinou: 4,2% (era 4,8%)

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Senado

O instituto também testou os nomes dos candidatos ao Senado. A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) segue à frente, com 42,7% da preferência. Em segundo lugar estão Gustavo Gayer (PL) e Dr. Zacharias Calil (MDB), no mesmo patamar dentro da margem de erro. Vanderlan Cardoso (PSD) e Gustavo Mendanha (PRD) empatam tecnicamente com Calil, mas não com Gayer.

Continua após a publicidade

Veja os números da pesquisa para o Senado em Goiás:

Gracinha Caiado (União): 42,7%

Gustavo Gayer (PL): 27,6%

Dr. Zacharias Calil (MDB): 22%

Vanderlan Cardoso (PSD): 21,6%

Gustavo Mendanha (PRD): 18,3%

Isaura Lemos (PSB): 6,9%

Cintia Dias (PSOL): 5,6%

Oséias Varão (PL): 4,1%

Guilherme Darques (UP): 2,5%

Ernesto Roller (PSDB): 2,1%

Iure Castro (Cidadania): 1,8%

Branco/nulo: 7,1%

Não sabe/não opinou: 5,6%

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.248 eleitores goianos entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é GO-03096/2026.