Os novos números da disputa pelo governo e ao Senado em Goiás, segundo pesquisa
Cenário é de estabilidade, com o governador Daniel Vilela na liderança
Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para o governo e para o Senado em Goiás. Na eleição para o Executivo, Daniel Vilela (MDB) continua sendo favorito para a reeleição, com 45,1% das intenções de voto, quase 22 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 23,2%.
Na comparação com a rodada anterior, divulgada no mês passado, o cenário é de estabilidade. Em agosto, Vilela tinha 45,8% e Perillo, 24,9%. Todas as movimentações foram dentro da margem de erro, de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.
Veja os números da pesquisa para o governo de Goiás:
- Daniel Vilela (MDB): 45,1% (tinha 45,8% em agosto)
- Marconi Perillo (PSDB): 23,2% (tinha 24,9%)
- Wilder Morais (PL): 15% (tinha 13,2%)
- Luis Cesar Bueno (PT): 3,4% (tinha 2,3%)
- Luciana Amorim (UP): 1,6% (tinha 1,1%)
- Danilo Pinheiro (PCO): 1,5% (tinha 1%)
- Branco/nulo: 6% (era 6,9%)
- Não sabe/não opinou: 4,2% (era 4,8%)
Senado
O instituto também testou os nomes dos candidatos ao Senado. A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) segue à frente, com 42,7% da preferência. Em segundo lugar estão Gustavo Gayer (PL) e Dr. Zacharias Calil (MDB), no mesmo patamar dentro da margem de erro. Vanderlan Cardoso (PSD) e Gustavo Mendanha (PRD) empatam tecnicamente com Calil, mas não com Gayer.
Veja os números da pesquisa para o Senado em Goiás:
- Gracinha Caiado (União): 42,7%
- Gustavo Gayer (PL): 27,6%
- Dr. Zacharias Calil (MDB): 22%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 21,6%
- Gustavo Mendanha (PRD): 18,3%
- Isaura Lemos (PSB): 6,9%
- Cintia Dias (PSOL): 5,6%
- Oséias Varão (PL): 4,1%
- Guilherme Darques (UP): 2,5%
- Ernesto Roller (PSDB): 2,1%
- Iure Castro (Cidadania): 1,8%
- Branco/nulo: 7,1%
- Não sabe/não opinou: 5,6%
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.248 eleitores goianos entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é GO-03096/2026.