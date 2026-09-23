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Política

Nova pesquisa mostra como está a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul

Zucco segue à frente, mas Juliana Brizola encurta distância, segundo AtlasIntel

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00 | Atualizado em 23 set 2026, 12h05
Zucco lidera e Brizola está em segundo lugar
Zucco lidera e Brizola está em segundo lugar  (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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Nova pesquisa mostra como está a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Um novo levantamento da AtlasIntel para o governo do Rio Grande do Sul divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado Luciano Zucco (PL) segue na liderança, com 41,6% das intenções de voto.

No entanto, diminuiu a distância entre ele e a segunda colocada, Juliana Brizola (PDT), que tem 36,1%, uma diferença de 5,5 pontos percentuais.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio Grande do Sul:

  • Luciano Zucco (PL): 41,6%
  • Juliana Brizola (PDT): 36,1%
  • Gabriel Souza (MDB): 13,5%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 0,8%
  • Priscila Voigt (UP): 0,1%
  • Branco/nulo: 1,6%
  • Não sei: 6,3%

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Segundo turno

O instituto também testou três cenários de segundo turno. Zucco venceria Juliana Brizola e Gabriel Souza, que empatariam dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos entre si. Confira:

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Zucco x Juliana Brizola

Siga
  • Luciano Zucco (PL): 49,7%
  • Juliana Brizola (PDT): 39,3%
  • Branco/nulo/não sei: 11%

Zucco x Gabriel Souza

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  • Luciano Zucco (PL): 42,8%
  • Juliana Brizola (PDT): 39,2%
  • Branco/nulo/não sei: 18%

Juliana Brizola x Gabriel Souza

  • Juliana Brizola (PDT): 38,8%
  • Gabriel Souza (MDB): 34,5%
  • Branco/nulo/não sei: 26,7%
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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.819 entrevistas pela internet com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-00981/2026.

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