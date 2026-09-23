Nova pesquisa mostra como está a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul
Zucco segue à frente, mas Juliana Brizola encurta distância, segundo AtlasIntel
Um novo levantamento da AtlasIntel para o governo do Rio Grande do Sul divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra que o deputado Luciano Zucco (PL) segue na liderança, com 41,6% das intenções de voto.
No entanto, diminuiu a distância entre ele e a segunda colocada, Juliana Brizola (PDT), que tem 36,1%, uma diferença de 5,5 pontos percentuais.
Veja os números da pesquisa para o governo do Rio Grande do Sul:
- Luciano Zucco (PL): 41,6%
- Juliana Brizola (PDT): 36,1%
- Gabriel Souza (MDB): 13,5%
- Marcelo Maranata (PSDB): 0,8%
- Priscila Voigt (UP): 0,1%
- Branco/nulo: 1,6%
- Não sei: 6,3%
Segundo turno
O instituto também testou três cenários de segundo turno. Zucco venceria Juliana Brizola e Gabriel Souza, que empatariam dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos entre si. Confira:
Zucco x Juliana Brizola
- Luciano Zucco (PL): 49,7%
- Juliana Brizola (PDT): 39,3%
- Branco/nulo/não sei: 11%
Zucco x Gabriel Souza
- Luciano Zucco (PL): 42,8%
- Juliana Brizola (PDT): 39,2%
- Branco/nulo/não sei: 18%
Juliana Brizola x Gabriel Souza
- Juliana Brizola (PDT): 38,8%
- Gabriel Souza (MDB): 34,5%
- Branco/nulo/não sei: 26,7%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.819 entrevistas pela internet com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-00981/2026.