Os novos números da disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa AtlasIntel
Ex-vice de Helder Barbalho, Hana Ghassan pode vencer no primeiro turno
Nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 19, para o governo do Pará mostra a governadora Hana Ghassan (MDB) na liderança, com 48,6% das intenções de voto, oito pontos percentuais à frente do segundo colocado, Dr. Daniel, que tem 40,5%.
O instituto calculou um cenário considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os indecisos e os que declararam que votarão branco ou nulo. Neste, Hana tem intenção de voto suficiente para liquidar a eleição já no primeiro turno, com 53,3% dos votos, ante 44,4% de Dr. Daniel.
Veja os números da pesquisa para o governo do Pará
- Hana Ghassan (MDB): 48,6%
- Dr. Daniel (Podemos): 40,5%
- Araceli Lemos (PSOL): 1,4%
- Roberto Pereira (PRTB): 0,3%
- Cleber Rabelo (PSTU): 0,2%
- José Moita (Democrata): 0,1%
- Gal Leite (UP): 0%
- Branco/nulo: 3,4%
- Não sei: 5,3%
Em um eventual segundo turno, Hana Ghassan mantém uma vantagem de quase oito pontos percentuais sobre Dr. Daniel, que foi prefeito de Ananindeua, segunda maior cidade paraense. Veja o cenário testado:
- Hana Ghassan (MDB): 49,1%
- Dr. Daniel (Podemos): 41,8%
- Branco/nulo: 6,4%
- Não sei: 2,7%
Eleição para o Senado
O instituto também testou os nomes dos candidatos ao Senado pelo Pará. Helder Barbalho (MDB), ex-governador e ex-ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na liderança, com 24% das intenções de voto, empatado tecnicamente dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, com Éder Mauro (PL). Na sequência, está Zequinha Marinho (Podemos) e Celso Sabino (PDT) –eles empatam tecnicamente com Éder, mas não com Helder.
Veja os números:
- Helder Barbalho (MDB): 24%
- Éder Mauro (PL): 18,4%
- Zequinha Marinho (Podemos): 14,6%
- Celso Sabino (PDT): 12,4%
- Chicão (União Brasil): 10,5%
- Professor Conti (PSOL): 3%
- Gizelle Freitas (PSOL): 2,1%
- Edlaine Rodrigues (Democrata): 1%
- Lívia Noronha (Solidariedade): 0,7%
- Breno Guimarães (Mobiliza): 0,3%
- Fernanda Lopes (UP): 0%
- Branco/nulo: 7,7%
- Não sei: 5,3%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.197 entrevistas pela internet com eleitores paraenses entre os dias 14 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PA-04533/2026.