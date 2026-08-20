Os novos números da disputa pelo governo do Pará, segundo pesquisa AtlasIntel

Nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 19, para o governo do Pará mostra a governadora Hana Ghassan (MDB) na liderança, com 48,6% das intenções de voto, oito pontos percentuais à frente do segundo colocado, Dr. Daniel, que tem 40,5%.

O instituto calculou um cenário considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os indecisos e os que declararam que votarão branco ou nulo. Neste, Hana tem intenção de voto suficiente para liquidar a eleição já no primeiro turno, com 53,3% dos votos, ante 44,4% de Dr. Daniel.

Veja os números da pesquisa para o governo do Pará

Hana Ghassan (MDB): 48,6%

Dr. Daniel (Podemos): 40,5%

Araceli Lemos (PSOL): 1,4%

Roberto Pereira (PRTB): 0,3%

Cleber Rabelo (PSTU): 0,2%

José Moita (Democrata): 0,1%

Gal Leite (UP): 0%

Branco/nulo: 3,4%

Não sei: 5,3%

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Em um eventual segundo turno, Hana Ghassan mantém uma vantagem de quase oito pontos percentuais sobre Dr. Daniel, que foi prefeito de Ananindeua, segunda maior cidade paraense. Veja o cenário testado:

Hana Ghassan (MDB): 49,1%

Dr. Daniel (Podemos): 41,8%

Branco/nulo: 6,4%

Não sei: 2,7%

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Eleição para o Senado

O instituto também testou os nomes dos candidatos ao Senado pelo Pará. Helder Barbalho (MDB), ex-governador e ex-ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na liderança, com 24% das intenções de voto, empatado tecnicamente dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, com Éder Mauro (PL). Na sequência, está Zequinha Marinho (Podemos) e Celso Sabino (PDT) –eles empatam tecnicamente com Éder, mas não com Helder.

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Veja os números:

Helder Barbalho (MDB): 24%

Éder Mauro (PL): 18,4%

Zequinha Marinho (Podemos): 14,6%

Celso Sabino (PDT): 12,4%

Chicão (União Brasil): 10,5%

Professor Conti (PSOL): 3%

Gizelle Freitas (PSOL): 2,1%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 1%

Lívia Noronha (Solidariedade): 0,7%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0,3%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Branco/nulo: 7,7%

Não sei: 5,3%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.197 entrevistas pela internet com eleitores paraenses entre os dias 14 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PA-04533/2026.