Os novos números da disputa para a Presidência em São Paulo, segundo pesquisa
Flávio Bolsonaro e Lula estão em empate técnico, com o senador à frente numericamente
Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, mostra um empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa para a Presidência da República entre os eleitores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. O senador tem 31% das intenções de voto e o presidente, 30%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão no mesmo patamar.
Na comparação com a rodada anterior, de agosto, todos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro, com uma única exceção: Augusto Cury (Avante), que foi de 2% a 8% da preferência. Nas pesquisas para o Senado e para o governo do estado, o cenário também é de estabilidade, com um empate entre Marina Silva (Rede), Guilherme Derrite (PP) e Simone Tebet (PSB) na primeira e a liderança continuada de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na segunda.
Veja os números da pesquisa para a Presidência entre eleitores de São Paulo:
- Flávio Bolsonaro (PL): 31% (eram 30% em agosto)
- Lula (PT): 30% (eram 29%)
- Augusto Cury (Avante): 8% (eram 2%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
- Renan Santos (Missão): 2% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 1% (eram 3%)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1% (era 1%)
- Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (era 1%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 1%)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
- Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
- Indecisos: 12% (eram 13%)
- Branco/nulo: 10% (eram 12%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-04705/2026 e SP-00959/2026 e ambas as pesquisas foram contratadas pela Globo.