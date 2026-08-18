Os novos números da disputa ao governo e ao Senado por Goiás, segundo pesquisa

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas aponta Daniel Vilela (MDB) na liderança isolada para o governo de Goiás, com 45,8% das intenções de voto, 20,9 pontos à frente de Marconi Perillo (PSDB). Para o Senado, Gracinha Caiado (União) lidera, seguida por Gustavo Gayer e Vanderlan Cardoso em empate técnico. Veja os detalhes do levantamento.

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Nova pesquisa do Paraná Pesquisas mostra o governador Daniel Vilela (MDB) na liderança isolada da corrida pelo governo de Goiás. Na pesquisa estimulada, ele aparece com 45,8% das intenções de voto, 20,9 pontos percentuais à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 24,9%. O senador Wilder Morais (PL) aparece em terceiro, com 13,2%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em julho, todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro, o que mostra um cenário bastante consolidado. Vilela era vice de Ronaldo Caiado (PSD), que deixou o cargo com alta aprovação para concorrer à Presidência.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Veja os números da pesquisa para o governo de Goiás:

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Daniel Vilela (MDB): 45,8%

Marconi Perillo (PSDB): 24,9%

Wilder Morais (PL): 13,2%

Luís Cesar Bueno (PT): 2,3%

Luciana Amorim (UP): 1,1%

Danilo Pinheiro (PCO): 1%

Nenhum/branco/nulo: 6,9%

Não sabe/não opinou: 4,8%

Senado

A corrida pelas duas vagas de Goiás no Senado aparece mais acirrada. Na pesquisa estimulada, a primeira colocada é a ex-primeira-dama Gracinha Caiado, com 41% das intenções de voto. No segundo lugar, no entanto, há empate técnico entre Gustavo Gayer (PL) e Vanderlan Cardoso (PSD), dentro da margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Zacarias Calil (MDB) e Gustavo Mendanha (PRD) empatam com Vanderlan, mas não com Gayer. Confira os números:

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Gracinha Caiado (União): 41%

Gustavo Gayer (PL): 27,1%

Vanderlan Cardoso (PSD): 21,4%

Zacarias Calil (MDB): 19,5%

Gustavo Mendanha (PRD): 16,3%

Isaura Lemos (PSB): 5,7%

Cíntia Dias (PSOL): 4,8%

Oseias Varão (PL): 4%

Ernesto Roller (PSDB): 2,3%

Guilherme Darques (UP): 1,8%

Iure Castro (Cidadania): 1,3%

Nenhum/branco/nulo: 8,6%

Não sabe/não opinou: 7,1%

*Como cada eleitor podia indicar até dois nomes, os percentuais não somam 100%

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1. 240 eleitores goianos presencialmente entre os dias 14 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-01791/2026.