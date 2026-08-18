É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Os novos números da disputa ao governo e ao Senado por Goiás, segundo pesquisa

Daniel Vilela segue liderando com folga a corrida pelo governo; Gracinha Caiado aparece à frente para o Senado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h24 | Atualizado em 18 ago 2026, 14h01
Montagem de dois homens brancos, ambos com microfones. À esquerda, um homem de cabelo escuro com reflexos roxos, camisa azul, boca aberta em canto, sobre fundo verde-limão. À direita, um homem de cabelo escuro, camisa listrada rosa e branca, boca levemente aberta, sobre fundo azul
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB); e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Os novos números da disputa ao governo e ao Senado por Goiás, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Nova pesquisa do Paraná Pesquisas mostra o governador Daniel Vilela (MDB) na liderança isolada da corrida pelo governo de Goiás. Na pesquisa estimulada, ele aparece com 45,8% das intenções de voto, 20,9 pontos percentuais à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 24,9%. O senador Wilder Morais (PL) aparece em terceiro, com 13,2%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em julho, todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro, o que mostra um cenário bastante consolidado. Vilela era vice de Ronaldo Caiado (PSD), que deixou o cargo com alta aprovação para concorrer à Presidência.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Veja os números da pesquisa para o governo de Goiás:

Siga
Continua após a publicidade
  • Daniel Vilela (MDB): 45,8%
  • Marconi Perillo (PSDB): 24,9%
  • Wilder Morais (PL): 13,2%
  • Luís Cesar Bueno (PT): 2,3%
  • Luciana Amorim (UP): 1,1%
  • Danilo Pinheiro (PCO): 1%
  • Nenhum/branco/nulo: 6,9%
  • Não sabe/não opinou: 4,8%

Senado

A corrida pelas duas vagas de Goiás no Senado aparece mais acirrada. Na pesquisa estimulada, a primeira colocada é a ex-primeira-dama Gracinha Caiado, com 41% das intenções de voto. No segundo lugar, no entanto, há empate técnico entre Gustavo Gayer (PL) e Vanderlan Cardoso (PSD), dentro da margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Zacarias Calil (MDB) e Gustavo Mendanha (PRD) empatam com Vanderlan, mas não com Gayer. Confira os números:

Continua após a publicidade
  • Gracinha Caiado (União): 41%
  • Gustavo Gayer (PL): 27,1%
  • Vanderlan Cardoso (PSD): 21,4%
  • Zacarias Calil (MDB): 19,5%
  • Gustavo Mendanha (PRD): 16,3%
  • Isaura Lemos (PSB): 5,7%
  • Cíntia Dias (PSOL): 4,8%
  • Oseias Varão (PL): 4%
  • Ernesto Roller (PSDB): 2,3%
  • Guilherme Darques (UP): 1,8%
  • Iure Castro (Cidadania): 1,3%
  • Nenhum/branco/nulo: 8,6%
  • Não sabe/não opinou: 7,1%

*Como cada eleitor podia indicar até dois nomes, os percentuais não somam 100%

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1. 240 eleitores goianos presencialmente entre os dias 14 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-01791/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Goiás
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).