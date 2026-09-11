Pesquisa mostra os novos números da disputa ao governo e ao Senado pelo Paraná

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Nova pesquisa Real Time Big Data revela as intenções de voto para o governo e Senado no Paraná. Sergio Moro (PL) mantém a liderança para governador, vencendo simulações de segundo turno. A disputa pelo Senado é acirrada, com Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) empatados tecnicamente. Veja os números completos.

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para o governo e para o Senado no Paraná.

Na eleição para o Executivo, a situação é de estabilidade. Sergio Moro (PL) segue na liderança, com 35% da preferência. Na sequência, Sandro Alex (PSD), com 25%, e Requião Filho (PDT), com 21%, empatam tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na comparação com a rodada anterior, de agosto, todos os candidatos oscilaram dentro dessa margem.

Nas simulações de segundo turno, Moro venceria os dois adversários. Em um eventual embate entre Requião e Alex, o favorito do governador Ratinho Júnior (PSD) se sairia melhor.

Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:

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Sérgio Moro (PL): 35%

Sandro Alex (PSD): 25%

Requião Filho (PDT): 21%

Luiz França (Missão): 2%

Outros*: 1%

Nulo/branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 10%

*Somados, Adriano Teixeira (PCO), Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Messa (UP)

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Segundo turno

Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 53%

Requião Filho (PDT): 29%

Nulo/branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 11%

Moro x Sandro Alex

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Sergio Moro (PL): 43%

Sandro Alex (PSD): 36%

Nulo/branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 11%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 40%

Requião Filho (PDT): 31%

Nulo/branco: 14%

Não sabe/não respondeu: 5%

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Senado

O instituto também testou nomes para o Senado no Paraná, onde a disputa é acirrada. Três nomes aparecem empatados na liderança dentro da margem de erro de dois pontos percentuais: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL). Gleisi Hoffmann (PT) e Cristina Graeml (PSD) empatam tecnicamente com Curi e Barros, mas não com Deltan.

Veja os números:

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Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi Hoffmann (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 14%

Dr. Rosinha (PT): 5%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino(PCO): 0%

Nulo/branco: 0%

Não sabe/não respondeu: 5%

Sobre a pesquisa

O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores paranaenses entre 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-08220/2026.