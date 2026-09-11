Pesquisa mostra os novos números da disputa ao governo e ao Senado pelo Paraná
Sergio Moro segue na liderança; segundo lugar tem empate técnico
Uma nova pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra as intenções de voto para o governo e para o Senado no Paraná.
Na eleição para o Executivo, a situação é de estabilidade. Sergio Moro (PL) segue na liderança, com 35% da preferência. Na sequência, Sandro Alex (PSD), com 25%, e Requião Filho (PDT), com 21%, empatam tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na comparação com a rodada anterior, de agosto, todos os candidatos oscilaram dentro dessa margem.
Nas simulações de segundo turno, Moro venceria os dois adversários. Em um eventual embate entre Requião e Alex, o favorito do governador Ratinho Júnior (PSD) se sairia melhor.
Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:
- Sérgio Moro (PL): 35%
- Sandro Alex (PSD): 25%
- Requião Filho (PDT): 21%
- Luiz França (Missão): 2%
- Outros*: 1%
- Nulo/branco: 6%
- Não sabe/não respondeu: 10%
*Somados, Adriano Teixeira (PCO), Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Messa (UP)
Segundo turno
Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 53%
- Requião Filho (PDT): 29%
- Nulo/branco: 7%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 43%
- Sandro Alex (PSD): 36%
- Nulo/branco: 10%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 40%
- Requião Filho (PDT): 31%
- Nulo/branco: 14%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Senado
O instituto também testou nomes para o Senado no Paraná, onde a disputa é acirrada. Três nomes aparecem empatados na liderança dentro da margem de erro de dois pontos percentuais: Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL). Gleisi Hoffmann (PT) e Cristina Graeml (PSD) empatam tecnicamente com Curi e Barros, mas não com Deltan.
Veja os números:
- Deltan Dallagnol (Novo): 19%
- Alexandre Curi (Republicanos): 18%
- Filipe Barros (PL): 18%
- Gleisi Hoffmann (PT): 16%
- Cristina Graeml (PSD): 14%
- Dr. Rosinha (PT): 5%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Joaquim do MLB (UP): 0%
- Marcelo Marcelino(PCO): 0%
- Nulo/branco: 0%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Sobre a pesquisa
O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores paranaenses entre 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-08220/2026.