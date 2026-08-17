Pesquisa mostra os novos números da disputa ao governo e ao Senado do Paraná
Sergio Moro (PL) segue na liderança da corrida para ser o novo governador do estado
Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda, 17, mostra que o senador Sergio Moro (PL) segue na liderança da disputa para o governo paranaense, isolado à frente de seus adversários.
O ex-juiz tem 46,1% das intenções de voto, quase o dobro do segundo colocado, o deputado estadual Requião Filho (PDT). Na sequência, aparece o indicado do governador Ratinho Júnior (PSD), o deputado Sandro Alex (PSD). Não é possível fazer comparações com a rodada anterior da pesquisa, publicada em julho, porque houve mudança nos nomes testados.
Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:
- Sergio Moro (PL): 46,1%
- Requião Filho (PDT): 23,4%
- Sandro Alex (PSD): 16,5%
- Luiz França (Missão): 0,9%
- Tayna Miessa (UP): 0,6%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%
- Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%
- Adriano Teixeira (PCO): 0%
- Brancos/nulos: 6,5%
- Não sabe: 5,5%
Pesquisa para o Senado
Na sondagem para o Senado, a disputa é mais equilibrada, com empate técnico na liderança e na vice-liderança. Deltan Dallagnol (Novo) lidera numericamente, mas está empatado dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos com Alexandre Curi (Republicanos). Em seguida, aparecem Gleisi Hoffmann (PT) e Filipe Barros (PL), também empatados tecnicamente.
Confira:
- Deltan Dallagnol (Novo): 34%
- Alexandre Curi (Republicanos): 29,6%
- Gleisi Hoffmann (PT): 28,1%
- Filipe Barros (PL): 26%
- Cristina Graeml (PSD): 17,2%
- Dr. Rosinha (PT): 12,3%
- Joaquim do MLB (UP): 1,5%
- Karen Guerreiro (Missão): 1,2%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0,8%
- Nenhum/branco/nulo: 7,8%
- Não sabe/não opinou: 5,9%
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas entrevistou 1. 520 eleitores paranaenses presencialmente entre os dias 13 e 16 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-09048/2026.