A disputa ao governo do Distrito Federal sem Arruda, segundo pesquisa Datafolha
Celina Leão segue na liderança com inelegibilidade confirmada de ex-governador
A nova pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal mostra que a inelegibilidade de José Roberto Arruda (PSD), confirmada nesta quinta-feira, 24, pelo Tribunal Superior Eleitoral, não muda drasticamente o cenário da disputa. A governadora Celina Leão (PP) segue na liderança, com quase dezenove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Leandro Grass (PT).
Mais cedo, o TSE julgou que Arruda segue inelegível pelas condenações por improbidade administrativa, e determinou que o nome dele seja retirado da urna.
O Datafolha também testou um cenário com o nome do ex-governador. Nesse caso, ele empataria tecnicamente na vice-liderança com Grass, mas ainda ficaria dezenove pontos atrás de Celina.
Veja os números da pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal:
Cenário sem Arruda
- Celina Leão (PP): 42% (eram 45% em 11 de setembro)
- Leandro Grass (PT): 23% (eram 19%)
- Paula Belmonte (PSDB): 7% (eram 8%)
- Cappelli (PSB): 5% (eram 3%)
- Professora Samara Mineiro (UP): 2% (eram 2%)
- Professor Robson (PSTU): 1% (eram 2%)
- Kiko Caputo (Novo): 1% (eram 3%)
- Elisson (Agir): 0% (eram 0%)
- Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)
- Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)
- Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)
- Não sabe: 6% (eram 5%)
Cenário com Arruda
- Celina Leão (PP): 37% (eram 40% em 11 de setembro)
- Leandro Grass (PT): 21% (eram 16%)
- Arruda (PSD): 18% (eram 17%)
- Paula Belmonte (PSDB): 6% (eram 6%)
- Cappelli (PSB): 2% (eram 3%)
- Professora Samara Mineiro (UP): 2% (eram 1%)
- Kiko Caputo (Novo): 2% (eram 3%)
- Professor Robson (PSTU): 1% (eram 2%)
- Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)
- Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)
- Elisson (Agir): 0% (eram 0%)
- Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
- Não sabe: 4% (eram 3%)
Segundo turno
O instituto também testou três cenários de segundo turno. Dois incluem Arruda, que venceria Grass e perderia para Celina. Em um embate entre Grass e Celina, a governadora levaria a melhor. Confira:
Celina Leão x Leandro Grass
- Celina Leão (PP): 53% (eram 56%)
- Leandro Grass (PT): 34% (eram 30%)
- Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 12%)
- Não sabe: 3% (eram 3%)
Celina Leão x Arruda
- Celina Leão (PP): 48% (eram 51%)
- Arruda (PSD): 35% (eram 34%)
- Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 13%)
- Não sabe: 3% (eram 2%)
Arruda x Leandro Grass
- Arruda (PSD): 43% (eram 46%)
- Leandro Grass (PT): 36% (eram 34%)
- Em branco/nulo/nenhum: 17% (eram 18%)
- Não sabe: 4% (eram 2%)
Sobre a pesquisa
O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é DF-01888/2026.