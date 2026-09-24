A disputa ao governo do Distrito Federal sem Arruda, segundo pesquisa Datafolha

A nova pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal mostra que a inelegibilidade de José Roberto Arruda (PSD), confirmada nesta quinta-feira, 24, pelo Tribunal Superior Eleitoral, não muda drasticamente o cenário da disputa. A governadora Celina Leão (PP) segue na liderança, com quase dezenove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Leandro Grass (PT).

Mais cedo, o TSE julgou que Arruda segue inelegível pelas condenações por improbidade administrativa, e determinou que o nome dele seja retirado da urna.

O Datafolha também testou um cenário com o nome do ex-governador. Nesse caso, ele empataria tecnicamente na vice-liderança com Grass, mas ainda ficaria dezenove pontos atrás de Celina.

Veja os números da pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal:

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Cenário sem Arruda

Celina Leão (PP): 42% (eram 45% em 11 de setembro)

Leandro Grass (PT): 23% (eram 19%)

Paula Belmonte (PSDB): 7% (eram 8%)

Cappelli (PSB): 5% (eram 3%)

Professora Samara Mineiro (UP): 2% (eram 2%)

Professor Robson (PSTU): 1% (eram 2%)

Kiko Caputo (Novo): 1% (eram 3%)

Elisson (Agir): 0% (eram 0%)

Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)

Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)

Não sabe: 6% (eram 5%)

Cenário com Arruda

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Celina Leão (PP): 37% (eram 40% em 11 de setembro)

Leandro Grass (PT): 21% (eram 16%)

Arruda (PSD): 18% (eram 17%)

Paula Belmonte (PSDB): 6% (eram 6%)

Cappelli (PSB): 2% (eram 3%)

Professora Samara Mineiro (UP): 2% (eram 1%)

Kiko Caputo (Novo): 2% (eram 3%)

Professor Robson (PSTU): 1% (eram 2%)

Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)

Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)

Elisson (Agir): 0% (eram 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)

Não sabe: 4% (eram 3%)

Segundo turno

O instituto também testou três cenários de segundo turno. Dois incluem Arruda, que venceria Grass e perderia para Celina. Em um embate entre Grass e Celina, a governadora levaria a melhor. Confira:

Celina Leão x Leandro Grass

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Celina Leão (PP): 53% (eram 56%)

Leandro Grass (PT): 34% (eram 30%)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 12%)

Não sabe: 3% (eram 3%)

Celina Leão x Arruda

Celina Leão (PP): 48% (eram 51%)

Arruda (PSD): 35% (eram 34%)

Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 13%)

Não sabe: 3% (eram 2%)

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Arruda x Leandro Grass

Arruda (PSD): 43% (eram 46%)

Leandro Grass (PT): 36% (eram 34%)

Em branco/nulo/nenhum: 17% (eram 18%)

Não sabe: 4% (eram 2%)

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é DF-01888/2026.

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