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Política

A disputa ao governo do Distrito Federal sem Arruda, segundo pesquisa Datafolha

Celina Leão segue na liderança com inelegibilidade confirmada de ex-governador

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h19 | Atualizado em 24 set 2026, 19h15
Três pessoas em um painel de notícias: uma mulher loira de camisa azul à esquerda, um homem calvo de terno cinza ao centro, e um homem barbudo de terno azul à direita, todos falando com microfones de lapela
Celina Leão, José Roberto Arruda e Leandro Grass: candidatos ao governo do Distrito Federal (Reprodução/TV Globo/.)
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A disputa ao governo do Distrito Federal sem Arruda, segundo pesquisa Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal mostra que a inelegibilidade de José Roberto Arruda (PSD), confirmada nesta quinta-feira, 24, pelo Tribunal Superior Eleitoral, não muda drasticamente o cenário da disputa. A governadora Celina Leão (PP) segue na liderança, com quase dezenove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Leandro Grass (PT).

Mais cedo, o TSE julgou que Arruda segue inelegível pelas condenações por improbidade administrativa, e determinou que o nome dele seja retirado da urna.

O Datafolha também testou um cenário com o nome do ex-governador. Nesse caso, ele empataria tecnicamente na vice-liderança com Grass, mas ainda ficaria dezenove pontos atrás de Celina.

Veja os números da pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal:

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Cenário sem Arruda

  • Celina Leão (PP): 42% (eram 45% em 11 de setembro)
  • Leandro Grass (PT): 23% (eram 19%)
  • Paula Belmonte (PSDB): 7% (eram 8%)
  • Cappelli (PSB): 5% (eram 3%)
  • Professora Samara Mineiro (UP): 2% (eram 2%)
  • Professor Robson (PSTU): 1% (eram 2%)
  • Kiko Caputo (Novo): 1% (eram 3%)
  • Elisson (Agir): 0% (eram 0%)
  • Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)
  • Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 12%)
  • Não sabe: 6% (eram 5%)

Cenário com Arruda

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  • Celina Leão (PP): 37% (eram 40% em 11 de setembro)
  • Leandro Grass (PT): 21% (eram 16%)
  • Arruda (PSD): 18% (eram 17%)
  • Paula Belmonte (PSDB): 6% (eram 6%)
  • Cappelli (PSB): 2% (eram 3%)
  • Professora Samara Mineiro (UP): 2% (eram 1%)
  • Kiko Caputo (Novo): 2% (eram 3%)
  • Professor Robson (PSTU): 1% (eram 2%)
  • Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)
  • Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)
  • Elisson (Agir): 0% (eram 0%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
  • Não sabe: 4% (eram 3%)

Segundo turno

O instituto também testou três cenários de segundo turno. Dois incluem Arruda, que venceria Grass e perderia para Celina. Em um embate entre Grass e Celina, a governadora levaria a melhor. Confira:

Celina Leão x Leandro Grass

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  • Celina Leão (PP): 53% (eram 56%)
  • Leandro Grass (PT): 34% (eram 30%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 12%)
  • Não sabe: 3% (eram 3%)

Celina Leão x Arruda

  • Celina Leão (PP): 48% (eram 51%)
  • Arruda (PSD): 35% (eram 34%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 13%)
  • Não sabe: 3% (eram 2%)
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Arruda x Leandro Grass

  • Arruda (PSD): 43% (eram 46%)
  • Leandro Grass (PT): 36% (eram 34%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 17% (eram 18%)
  • Não sabe: 4% (eram 2%)

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é DF-01888/2026.

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