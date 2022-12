Os nomes cotados para assumir a presidência do Banco do Brasil

Embora seja um cargo técnico, a presidência do Banco do Brasil é tão disputada como é a dos principais ministérios. Há indicações políticas, vetos, intrigas e muito lobby. Cabe ao presidente da República a responsabilidade de escolher o chefe da instituição. Lula ainda não anunciou quem ocupará o posto, mas já sinalizou que pretende designar uma mulher para o cargo — o que seria inédito.

Um dos nomes cotados é o de Daniela Gonçalves de Avelar, diretora da área de empréstimos e financiamentos. Funcionária do BB há 28 anos, ela é advogada e atende aos critérios definidos por Lula. Além dela, constam na lista de opções a atual diretora do fundo de previdência do banco (Previ), Paula Goto; da diretora da BrasilPrev, Ângela Beatriz de Assis; da diretora jurídica Lucinéia Possar; e da vice-presidente de controles internos e gestão de riscos, Ana Paula Teixeira de Sousa.

Daniela de Avelar levaria vantagem nessa disputa por ter muito conhecimento sobre a governança do BB e por sua larga experiência estratégica na atuação no varejo, no comércio internacional e com empresas do setor corporativo.