Os muitos (e conflitantes) interesses envolvidos na PEC dos Precatórios

Atualizado em 30 out 2021, 10h22 - Publicado em 30 out 2021, 10h12

Por Daniel Pereira Atualizado em 30 out 2021, 10h22 - Publicado em 30 out 2021, 10h12

Aliado de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fracassou até agora na tentativa de colocar em votação a chamada “PEC dos Precatórios”, com a qual o governo pretende tirar do papel seu novo programa de transferência de renda, batizado de Auxílio Brasil. Para ser aprovado, o texto precisa dos votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados. Na terça-feira e na quarta-feira passada, quando cogitou submeter a proposta ao plenário, Lira desistiu porque não conseguiu arregimentar apoio que lhe desse a certeza de vitória. Ciente do caráter prioritário da iniciativa, ele pretende fazer uma nova tentativa depois do feriado de 2 de Novembro.

Redigida para driblar as restrições impostas pelo teto de gastos e garantir uma folga orçamentária que permita turbinar a agenda social no ano eleitoral de 2022, a PEC dos Precatórios não avança, entre outros motivos, porque envolve interesses diversos — e muitas vezes contraditórios. Bolsonaro quer a aprovação da proposta para ampliar de 14,7 milhões para 17 milhões o número de pessoas beneficiadas pelo Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. A PEC também permitirá que o valor do benefício passe de 189 reais, na média, para 400 reais. Com a iniciativa, o presidente espera recuperar sua popularidade, que caiu de forma consistente desde o fim do ano passado em razão da crise econômica e de seus reflexos, como o aumento da inflação e da pobreza.

Já os partidos do Centrão, que formam a base de apoio ao governo no Congresso, estão de olho não só na expansão da rede de proteção social, mas principalmente na possibilidade de obter ganhos com o aumento da margem para gastos. Se a PEC for aprovada, os integrantes do grupo trabalharão para aprovar um aumento dos fundos partidário e eleitoral e também pela manutenção das polêmicas emendas de relator num valor entre 15 bilhões de reais e 20 bilhões de reais. Como de costume, o Centrão alega defender os interesses dos mais desassistidos, mas faz pressão mesmo é em causa própria.

Pressionada por Bolsonaro e pela classe política a furar o teto de gastos, a equipe econômica se rendeu e aceitou os termos da PEC dos Precatórios. O próprio ministro Paulo Guedes anunciou a capitulação ao lado de Bolsonaro, quando disse que não adiantava nada tirar “dez no fiscal” e deixar as pessoas passando fome. Mesmo enfraquecido, o time de Guedes age para evitar um estrago ainda maior. Uma das prioridades é negociar com a classe política um desconto nos fundos eleitoral e partidário e nas emendas de relator. Outra é impedir que o Congresso conceda um benefício maior do que 400 reais. Não será nada fácil.

Arthur Lira não conseguiu colocar a PEC em votação porque há resistências ao texto entre os próprios governistas. O PL, por exemplo, quer saber se Bolsonaro aceitará o convite para se filiar ao partido ou se entrará para o PP. Enquanto isso, o PL não tem pressa para votar nada. Já a oposição fechou questão contra o texto. Até pouco tempo atrás, os oposicionistas diziam que 400 reais de benefício era pouco e que o ideal era um valor de 600 reais. O próprio ex-presidente Lula defendeu isso em manifestações públicas. Agora, no entanto, prevalece o entendimento de que é melhor enxugar o texto da PEC, para que sua versão final não garanta recursos que permitam ao presidente agradar partidos políticos e, assim, azeitar a sua campanha à reeleição.

O governo está ciente das dificuldades para a aprovação da PEC dos Precatórios e, por isso, já tem um plano B na manga. Se o texto não avançar, a ideia é decretar novo estado de calamidade pública, o que permitiria a prorrogação do auxílio emergencial, encerrado em outubro, até o fim de 2022. Seria o pior dos mundos para Paulo Guedes, mas um jeitinho muito conveniente para o chefe dele, que pretende renovar o mandato.