Os motivos que fazem Grass acreditar que pode avançar na disputa ao governo do DF
Postulante do PT ao Palácio do Buriti vê como positivo o fato de ainda ser desconhecido da maioria do eleitorado
Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, Leandro Grass vê margem para superar um dos adversários que estão à sua frente e chegar ao segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal.
O postulante do PT ao Palácio do Buriti vê como positivo o fato de ainda ser desconhecido da maioria do eleitorado. Avalia que é possível trabalhar o próprio nome para ampliar o apoio às suas pretensões eleitorais.
O que também sustenta suas esperanças de chegar ao segundo turno é o fato de a governadora Celina Leão, que tem a máquina sob seu controle, já ter alcançado um teto de intenção de voto.
Além disso, ele aponta que o ex-governador José Roberto Arruda tem apelo junto à população 50+, mas não tem infiltração entre os eleitores mais jovens.