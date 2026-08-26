Os motivos que fazem Grass acreditar que pode avançar na disputa ao governo do DF

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Leandro Grass, candidato do PT ao governo do Distrito Federal, projeta sua chegada ao segundo turno. O terceiro colocado nas pesquisas vê no desconhecimento do eleitorado uma oportunidade de crescimento. Ele avalia que seus principais adversários, Celina Leão e José Roberto Arruda, já atingiram seus tetos de voto.

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Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, Leandro Grass vê margem para superar um dos adversários que estão à sua frente e chegar ao segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal.

O postulante do PT ao Palácio do Buriti vê como positivo o fato de ainda ser desconhecido da maioria do eleitorado. Avalia que é possível trabalhar o próprio nome para ampliar o apoio às suas pretensões eleitorais.

O que também sustenta suas esperanças de chegar ao segundo turno é o fato de a governadora Celina Leão, que tem a máquina sob seu controle, já ter alcançado um teto de intenção de voto.

Além disso, ele aponta que o ex-governador José Roberto Arruda tem apelo junto à população 50+, mas não tem infiltração entre os eleitores mais jovens.