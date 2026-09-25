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Política

Os motivos para o PT do Ceará acreditar que Elmano tem chances de virar sobre Ciro na reta final

Otimismo se sustenta no desempenho do atual governador em 2022, quando, a menos de um mês da eleição, figurava na terceira colocação nas pesquisas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 12h30 | Atualizado em 25 set 2026, 12h49
ESFORÇO - Elmano de Freitas: apoio em Lula para tentar garantir a reeleição
ESFORÇO - Elmano de Freitas: apoio em Lula para tentar garantir a reeleição (@elmanodefreitas/Facebook)
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Os motivos para o PT do Ceará acreditar que Elmano tem chances de virar sobre Ciro na reta final Priorizar nos meus resultados Google

Lideranças do PT do Ceará listaram nos últimos dias bons motivos para acreditarem que Elmano de Freitas, candidato petista ao governo do estado, tenha chances de virar sobre Ciro Gomes na reta final da corrida estadual.

O otimismo se sustenta no desempenho do atual governador em 2022, quando, a menos de um mês da eleição, figurava na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto. Acabou sendo eleito em primeiro turno, com 53% dos votos válidos.

A passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Ceará — onde reúne mais de metade das intenções de voto, segundo pesquisas — também ampliou a esperança de uma vitória do postulante do PT ao comando do Palácio da Abolição.

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Aliados do petista destacam ainda que Ciro, apesar de liderar os levantamentos, não tem identificação com as principais lideranças da direita cearense, entre elas, André Fernandes.

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Isso deve colaborar para que ele não consiga atrair a totalidade do eleitorado mais radical para a sua candidatura.

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