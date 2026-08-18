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Política

Os motivos apresentados por Romero Jucá para não concorrer em 2026

Ex-senador afirmou ter refletido sobre o cenário político e atribuiu a decisão de não concorrer a ataques que estaria sofrendo desde que se colocou na disputa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 14h29 | Atualizado em 18 ago 2026, 14h36
RORAIMA - Romero Jucá diz ser fã de Guerra nas Estrelas
Romero Jucá (Reprodução/Reprodução)
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O ex-senador Romero Jucá anunciou nesta terça-feira a desistência da disputa por uma vaga de deputado federal por Roraima nas eleições de 2026.

Jucá afirmou ter refletido sobre o cenário político e atribuiu a decisão de não concorrer a ataques que estaria sofrendo desde que se colocou na disputa.

“Gosto de fazer política, a boa política. Contudo, a disputa baixa e vil não cabe mais na minha vida. Portanto, é com muita responsabilidade e com o apoio da minha família que decidi não participar da disputa eleitoral deste ano”, diz a nota publicada nas redes sociais.

O emedebista destacou que o atual cenário político é marcado por ataques pessoais e familiares, e criticou o julgamento em que havia sido condenado, o que, em sua leitura, o prejudicou. “Mais uma vez, minha imagem pública foi atacada, prejudicada. A justiça já reverteu a ação. No entanto, esse ataque claro à minha pessoa e o tipo de disputa que se avizinha me fez refletir sobre o que realmente quero para o meu futuro”.

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Ele abriu mão da corrida mesmo após o ministro Flávio Dino, do STF, suspender sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e afastar a inelegibilidade.

Presidente do MDB de Roraima, Jucá foi senador por 24 anos, ao longo de três mandatos consecutivos. Foi ministro da Previdência Social no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005, e, uma década depois, assumiu o Ministério do Planejamento no governo de Michel Temer.

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Na última eleição, ele foi derrotado em sua tentativa para retornar ao Senado.

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