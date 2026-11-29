O presidente Lula (PT), após definir Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda, deve anunciar nesta semana mais nomes do seu novo governo. A reformulação inclui Camilo Santana na Casa Civil, enquanto o vice-presidente, Geraldo Alckmin, ocupará a pasta da Segurança Pública, uma novidade no quarto mandato do petista no Planalto. A expectativa é de que os dois sejam anunciados oficialmente até a próxima quinta-feira, 3, quando Lula viaja ao Uruguai, para a Cúpula do Mercosul.

O xadrez na Esplanada dos Ministério mexe com o PT, que espera manter Bruno Moretti à frente do Planejamento, já que Lula entregou a Fazenda a alguém do mercado financeiro. O partido também defende a continuidade de Alexandre Padilha na Saúde e de Leonardo Barchini no MEC. Senador eleito pela Bahia, Rui Costa, ex-Casa Civil, é cotado para assumir algum ministério na área de infraestrutura, como o de Minas e Energia.

Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, manifestou que não quer assumir nenhum ministério. A ex-presidente do PT Gleisi Hoffman, que deixou este ano a Secretaria de Relações Institucionais para disputar o Senado pelo Paraná, pode ser nomeada no primeiro escalão. Algumas possibilidades são retornar para a articulação política do governo, comandar a Secretaria de Comunicação Social (Secom) ou a Secretaria-Geral da Presidência, hoje com Guilherme Boulos (PSOL), que tem chance de mudar de cadeira.