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Política

Os maiores colégios eleitorais do Brasil nas eleições de 2026

Os cinco maiores estados reúnem mais da metade das pessoas aptas a votar neste ano

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 14h36
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica (Antonio Augusto/TSE)
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Os maiores colégios eleitorais do Brasil nas eleições de 2026 Priorize VEJA no Google

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro. Eleitores de todo o país vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Entre os 27 colégios eleitorais, São Paulo é o maior deles. O estado reúne mais de 34,1 milhões de pessoas aptas a votar, mais que o dobro de Minas Gerais, que ocupa a segunda posição. Os cinco maiores colégios eleitorais do país concentram, juntos, mais da metade dos eleitores brasileiros.

Qual é a ordem dos maiores colégios eleitorais?

O ranking das 27 unidades da Federação, do maior para o menor número de eleitores aptos, é o seguinte, segundo os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

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  • 1º — São Paulo: 34.104.226 eleitores
  • 2º — Minas Gerais: 16.377.659
  • 3º — Rio de Janeiro: 12.857.000
  • 4º — Bahia: 11.321.005
  • 5º — Paraná: 8.609.026
  • 6º — Rio Grande do Sul: 8.526.233
  • 7º — Pernambuco: 7.225.744
  • 8º — Ceará: 6.998.494
  • 9º — Pará: 6.265.355
  • 10º — Santa Catarina: 5.725.753
  • 11º — Maranhão: 5.186.562
  • 12º — Goiás: 5.080.755
  • 13º — Paraíba: 3.247.397
  • 14º — Espírito Santo: 2.990.490
  • 15º — Amazonas: 2.801.182
  • 16º — Piauí: 2.708.160
  • 17º — Rio Grande do Norte: 2.660.565
  • 18º — Mato Grosso: 2.638.230
  • 19º — Alagoas: 2.441.794
  • 20º — Distrito Federal: 2.253.132
  • 21º — Mato Grosso do Sul: 2.024.884
  • 22º — Sergipe: 1.740.124
  • 23º — Rondônia: 1.267.105
  • 24º — Tocantins: 1.182.307
  • 25º — Acre: 614.375
  • 26º — Amapá: 577.534
  • 27º — Roraima: 401.496

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Onde está concentrado o eleitorado brasileiro?

O peso do eleitorado está concentrado nas maiores unidades da Federação. São Paulo sozinho representa mais de um quinto das pessoas aptas a votar no país. Somados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná chegam a 83,2 milhões de eleitores, o equivalente a 52,45% do eleitorado brasileiro.

O Paraná aparece pela primeira vez como o quinto maior colégio eleitoral do país, à frente do Rio Grande do Sul. Na outra ponta do ranking, os três menores colégios eleitorais estão na Região Norte: Acre, Amapá e Roraima.

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Ao todo, 158.745.463 eleitores e eleitoras estão aptos a participar das eleições de 2026. O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

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Eleições 2026
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