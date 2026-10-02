Os maiores colégios eleitorais do Brasil nas eleições de 2026
Os cinco maiores estados reúnem mais da metade das pessoas aptas a votar neste ano
O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro. Eleitores de todo o país vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
Entre os 27 colégios eleitorais, São Paulo é o maior deles. O estado reúne mais de 34,1 milhões de pessoas aptas a votar, mais que o dobro de Minas Gerais, que ocupa a segunda posição. Os cinco maiores colégios eleitorais do país concentram, juntos, mais da metade dos eleitores brasileiros.
Qual é a ordem dos maiores colégios eleitorais?
O ranking das 27 unidades da Federação, do maior para o menor número de eleitores aptos, é o seguinte, segundo os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
- 1º — São Paulo: 34.104.226 eleitores
- 2º — Minas Gerais: 16.377.659
- 3º — Rio de Janeiro: 12.857.000
- 4º — Bahia: 11.321.005
- 5º — Paraná: 8.609.026
- 6º — Rio Grande do Sul: 8.526.233
- 7º — Pernambuco: 7.225.744
- 8º — Ceará: 6.998.494
- 9º — Pará: 6.265.355
- 10º — Santa Catarina: 5.725.753
- 11º — Maranhão: 5.186.562
- 12º — Goiás: 5.080.755
- 13º — Paraíba: 3.247.397
- 14º — Espírito Santo: 2.990.490
- 15º — Amazonas: 2.801.182
- 16º — Piauí: 2.708.160
- 17º — Rio Grande do Norte: 2.660.565
- 18º — Mato Grosso: 2.638.230
- 19º — Alagoas: 2.441.794
- 20º — Distrito Federal: 2.253.132
- 21º — Mato Grosso do Sul: 2.024.884
- 22º — Sergipe: 1.740.124
- 23º — Rondônia: 1.267.105
- 24º — Tocantins: 1.182.307
- 25º — Acre: 614.375
- 26º — Amapá: 577.534
- 27º — Roraima: 401.496
Onde está concentrado o eleitorado brasileiro?
O peso do eleitorado está concentrado nas maiores unidades da Federação. São Paulo sozinho representa mais de um quinto das pessoas aptas a votar no país. Somados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná chegam a 83,2 milhões de eleitores, o equivalente a 52,45% do eleitorado brasileiro.
O Paraná aparece pela primeira vez como o quinto maior colégio eleitoral do país, à frente do Rio Grande do Sul. Na outra ponta do ranking, os três menores colégios eleitorais estão na Região Norte: Acre, Amapá e Roraima.
Ao todo, 158.745.463 eleitores e eleitoras estão aptos a participar das eleições de 2026. O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.