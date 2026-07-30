Os influenciadores de direita convocados por consulado dos EUA em SP para reuniões

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo tem promovido encontros com influenciadores ligados à ultradireita. O movimento é lido por integrantes do governo e por interlocutores do Palácio do Planalto como mais um movimento da direita internacional em favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. Os nomes convocados são conhecidos por fazer oposição ao presidente Lula (PT).

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Entre eles, está a influencer Maria Fernanda Schmidt. Em publicação feita no Instagram, na última quinta-feira, 23, ela informou que participou de uma dessas reuniões promovidas pela representação diplomática norte-americana. “Foi uma excelente oportunidade para compartilhar com os diplomatas os desafios enfrentados por influenciadores, jornalistas e produtores de conteúdo no ambiente digital, em um diálogo enriquecedor sobre os rumos da liberdade de expressão no Brasil”, escreveu a influenciadora.

Na publicação, Maria Fernanda aparece ao lado de outros influenciadores bolsonaristas que, segundo ela, também participaram do encontro. No registro, entre outros, estão Leandro Narloch, Rafael Ferri e Penélope Nova.

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