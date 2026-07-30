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Política

Os influenciadores de direita convocados por consulado dos EUA em SP para reuniões

Maria Fernanda Schmidt fez postagem informando nomes de outros colegas envolvidos na polêmica

Por Giovanna Fraguito 30 jul 2026, 12h02 | Atualizado em 2 ago 2026, 17h59
Grupo de influenciadores brasileiros
Grupo de influenciadores brasileiros (Reprodução/Instagram)
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Os influenciadores de direita convocados por consulado dos EUA em SP para reuniões Priorizar nos meus resultados Google

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo tem promovido encontros com influenciadores ligados à ultradireita. O movimento é lido por integrantes do governo e por interlocutores do Palácio do Planalto como mais um movimento da direita internacional em favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. Os nomes convocados são conhecidos por fazer oposição ao presidente Lula (PT).

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Entre eles, está a influencer Maria Fernanda Schmidt. Em publicação feita no Instagram, na última quinta-feira, 23, ela informou que participou de uma dessas reuniões promovidas pela representação diplomática norte-americana. “Foi uma excelente oportunidade para compartilhar com os diplomatas os desafios enfrentados por influenciadores, jornalistas e produtores de conteúdo no ambiente digital, em um diálogo enriquecedor sobre os rumos da liberdade de expressão no Brasil”, escreveu a influenciadora.

Na publicação, Maria Fernanda aparece ao lado de outros influenciadores bolsonaristas que, segundo ela, também participaram do encontro. No registro, entre outros, estão Leandro Narloch, Rafael Ferri e Penélope Nova.

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