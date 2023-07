Os incentivos para que filha de Michelle Bolsonaro ingresse na política

Filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, atual servidora no gabinete do governo de Santa Catarina, em Brasília, está sendo incentivada por alguns colegas de trabalho a seguir os passos da mãe, do padrasto e dos irmãos e também seguir caminho na política. Uma das sugestões que chegou aos ouvidos de Letícia, que tem 20 anos, foi a de concorrer a uma vaga de deputado distrital por Brasília em 2026.

A filha de Michelle, pelos relatos, no entanto, apenas sorri ao ouvir a sugestão, sem dar qualquer sinal mais claro de que realmente tenha essa disposição. Desde abril deste ano, Letícia ocupa o cargo de assistente na Secretaria de Articulação Nacional, vinculada ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), aliado de Bolsonaro. Lá, ela recebe salário de 13.000 reais por mês.

Independentemente dos incentivos, Letícia também conviverá com um ambiente familiar onde o tema vai ser bastante abordado nos próximos meses, sobretudo após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter perdido os direitos políticos por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sua mãe, Michelle Bolsonaro, por exemplo, vem sendo preparada para disputar as eleições para o Senado.

Outro que não deve ficar das fora de disputas eleitorais a partir de agora é o filho mais novo do ex-presidente. Jair Renan, conhecido como Zero Quatro, manifestou interesse em concorrer às eleições em 2024 a vereador pela cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.