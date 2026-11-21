Considerado um dos potenciais sucessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Camilo Santana está cotadíssimo na bolsa de apostas para diversos cargos estratégicos da Esplanada.

O ex-titular do Ministério da Educação sinalizou a aliados que só quer seu nome bem longe dos cotados para a Fazenda.

O entendimento é que assumir a missão é como se sentar em uma cadeira elétrica e se inviabilizar para 2030, em função da necessidade de adotar medidas impopulares e do constante cabo de guerra que o ocupante do cargo vive com o Congresso Nacional.

Interlocutores do ex-ministro veem seus olhos brilharem com a possibilidade de ir para a pasta da Segurança Pública, que deve concentrar as atenções do eleitorado nos próximos anos.

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A proximidade com o tema, aliás, tem relação com a atuação do governador reeleito do Ceará, Elmano de Freitas, aliado de primeira hora de Santana.

Após a vitória das urnas em 4 de outubro, Elmano já esteve em pelo menos duas oportunidades com o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

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Deixou claro que a preocupação central na nova gestão está bem longe das contas pública – foco total em fazer o cearense se sentir mais seguro e é preciso recursos para isso.

A atuação de Santana como líder do PT no Senado, aliás, tem elevado o nome dele a favorito para grandes ministérios no governo Lula 4. Ele aparece com força entre os cotados para a Casa Civil.