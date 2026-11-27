Os encontros de Cleitinho que provocaram incômodo no bolsonarismo
Reuniões com Lula, Gilmar Mendes e representantes de diferentes correntes políticas expõem o desafio de conciliar aliados e governabilidade
Uma sequência de encontros de Cleitinho com autoridades e representantes de diferentes campos políticos provocou desconforto entre setores de sua base bolsonarista, conforme relatado no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27. Antes de assumir o governo de Minas Gerais, ele conversou com Lula sobre a dívida estadual e procurou interlocutores que vão do PT a nomes da direita (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).
Para o editor Ricardo Ferraz, os movimentos colocam em discussão a capacidade de Cleitinho de conciliar as expectativas dos aliados com as exigências do Executivo. No programa apresentado por Isabella Alonso Panho, o jornalista destacou que manter relações com diferentes grupos não elimina a necessidade de fazer escolhas ao assumir o poder. “Ele vai ter de contrariar interesses, vai ter de escolher caminhos”, afirmou.
Com quem Cleitinho se reuniu?
Na quinta-feira, Cleitinho esteve no Palácio do Planalto para tratar com Lula da dívida de Minas Gerais com a União. O encontro rendeu vídeos publicados nas redes sociais e teve momentos de descontração exibidos pelo programa.
A agenda também incluiu uma visita à Embaixada da China, acompanhado de Pedro Rousseff, do PT, e conversas com Davi Alcolumbre, Renan Santos e Duda Salabert. Cleitinho ainda se reuniu com Gilmar Mendes e divulgou uma imagem do encontro. A diversidade dos interlocutores chamou a atenção diante de sua identificação com a direita e do apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno presidencial.
Por que o diálogo com Lula é importante?
Ferraz ressaltou que a relação com o governo federal tem relevância administrativa para Minas Gerais, especialmente em razão do endividamento estadual. Na sua avaliação, buscar apoio do presidente faz parte das necessidades de quem vai comandar o estado.
O editor, porém, distinguiu a interlocução institucional de uma eventual composição política. “Uma coisa é você fazer uma visita institucional e você ir lá pedir ajuda, apoio para o presidente”, disse. Para ele, ainda não está claro até onde os encontros sinalizam apenas diálogo ou a disposição de governar com esses grupos.
A popularidade nas redes será suficiente para governar?
Ferraz apontou a força da comunicação de Cleitinho como um dos elementos de sua trajetória eleitoral. Segundo o editor, ele conquistou espaço ao falar diretamente com o público nas redes sociais e traduzir demandas ouvidas nas ruas. A dúvida, afirmou, é como esse capital será convertido em articulação e sustentação para administrar o estado.
Na avaliação do jornalista, os acenos a diferentes correntes também podem incomodar aliados que esperam participar ativamente do governo. A possibilidade de manter todos satisfeitos, observou, se reduz quando decisões administrativas passam a distribuir responsabilidades e contrariar interesses.
“São alas diferentes tanto da Assembleia Legislativa quanto da política nacional, e é impossível você simplesmente agradar todo mundo estando no governo”, concluiu Ferraz.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.