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Encontros de Cleitinho com Lula e figuras de diversos campos políticos geram atritos com aliados bolsonaristas. No programa Ponto de Vista, Ricardo Ferraz analisa os desafios de equilibrar diálogo institucional e articulação política ao assumir o Executivo. Veja a íntegra da análise.

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Uma sequência de encontros de Cleitinho com autoridades e representantes de diferentes campos políticos provocou desconforto entre setores de sua base bolsonarista, conforme relatado no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27. Antes de assumir o governo de Minas Gerais, ele conversou com Lula sobre a dívida estadual e procurou interlocutores que vão do PT a nomes da direita (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

Para o editor Ricardo Ferraz, os movimentos colocam em discussão a capacidade de Cleitinho de conciliar as expectativas dos aliados com as exigências do Executivo. No programa apresentado por Isabella Alonso Panho, o jornalista destacou que manter relações com diferentes grupos não elimina a necessidade de fazer escolhas ao assumir o poder. “Ele vai ter de contrariar interesses, vai ter de escolher caminhos”, afirmou.

Com quem Cleitinho se reuniu?

Na quinta-feira, Cleitinho esteve no Palácio do Planalto para tratar com Lula da dívida de Minas Gerais com a União. O encontro rendeu vídeos publicados nas redes sociais e teve momentos de descontração exibidos pelo programa.

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A agenda também incluiu uma visita à Embaixada da China, acompanhado de Pedro Rousseff, do PT, e conversas com Davi Alcolumbre, Renan Santos e Duda Salabert. Cleitinho ainda se reuniu com Gilmar Mendes e divulgou uma imagem do encontro. A diversidade dos interlocutores chamou a atenção diante de sua identificação com a direita e do apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno presidencial.

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Por que o diálogo com Lula é importante?

Ferraz ressaltou que a relação com o governo federal tem relevância administrativa para Minas Gerais, especialmente em razão do endividamento estadual. Na sua avaliação, buscar apoio do presidente faz parte das necessidades de quem vai comandar o estado.

O editor, porém, distinguiu a interlocução institucional de uma eventual composição política. “Uma coisa é você fazer uma visita institucional e você ir lá pedir ajuda, apoio para o presidente”, disse. Para ele, ainda não está claro até onde os encontros sinalizam apenas diálogo ou a disposição de governar com esses grupos.

A popularidade nas redes será suficiente para governar?

Ferraz apontou a força da comunicação de Cleitinho como um dos elementos de sua trajetória eleitoral. Segundo o editor, ele conquistou espaço ao falar diretamente com o público nas redes sociais e traduzir demandas ouvidas nas ruas. A dúvida, afirmou, é como esse capital será convertido em articulação e sustentação para administrar o estado.

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Na avaliação do jornalista, os acenos a diferentes correntes também podem incomodar aliados que esperam participar ativamente do governo. A possibilidade de manter todos satisfeitos, observou, se reduz quando decisões administrativas passam a distribuir responsabilidades e contrariar interesses.

“São alas diferentes tanto da Assembleia Legislativa quanto da política nacional, e é impossível você simplesmente agradar todo mundo estando no governo”, concluiu Ferraz.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.