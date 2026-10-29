Os dois recados de Tarcísio à direita depois da fuga e da carta de Flávio Bolsonaro

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Tarcísio de Freitas fez movimentos políticos estratégicos ao comentar a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil e a contestação eleitoral. Ele demonstrou compreensão com o aliado e defendeu que questionamentos sejam levados à Justiça. Para Diogo Schelp, essa postura o fortalece como forte alternativa da direita para a eleição de 2030.

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Tarcísio de Freitas fez dois movimentos políticos ao comentar a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil e a contestação do resultado presidencial: demonstrou compreensão com o aliado e defendeu que eventuais questionamentos eleitorais sejam apresentados à Justiça. Na avaliação do editor de Economia Diogo Schelp, essa combinação fortalece o nome de Tarcísio como alternativa da direita para a eleição de 2030 (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Ele fez dois acenos importantes nessa fala”, afirmou Schelp no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quinta-feira, 29. Para o jornalista, Tarcísio procurou dialogar tanto com o núcleo bolsonarista quanto com os setores que defendem o respeito às instituições e às regras eleitorais.

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Qual foi o aceno à base bolsonarista?

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, reproduzida no programa, Tarcísio demonstrou compreensão com a situação de Flávio, embora tenha dito que o aconselhou a permanecer no Brasil. Também criticou a iniciativa de pedir a retenção do passaporte do aliado, que classificou como uma intimidação.

Schelp identificou nessa postura um gesto dirigido à família Bolsonaro e aos seus apoiadores mais fiéis. Segundo o editor, ao evitar uma ruptura com Flávio, Tarcísio mantém o diálogo com essa parcela do eleitorado, mesmo discordando das decisões tomadas pelo candidato derrotado.

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Como Tarcísio sinalizou respeito às instituições?

O segundo movimento, na análise de Schelp, foi a defesa dos mecanismos legais para contestar possíveis irregularidades. Tarcísio relatou ter aconselhado Flávio a não anunciar que deixaria de reconhecer o resultado e afirmou que suspeitas de abuso de poder político ou econômico deveriam ser levadas à Justiça.

“Você tem uma forma de recorrer à Justiça contra isso”, disse Tarcísio. Para Schelp, a indicação desse caminho representa um aceno à institucionalidade: eventuais alegações sobre condutas na campanha devem ser discutidas em ações eleitorais, dentro das regras previstas, sem transformar a discordância em rejeição ao processo.

Por que essa postura favorece Tarcísio para 2030?

Schelp lembrou que Tarcísio já havia sido considerado como possível candidato à Presidência antes da escolha de Flávio por Jair Bolsonaro. Agora, na avaliação do editor, a saída do candidato derrotado do país amplia o espaço para outras lideranças da direita.

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Embora ressalte que Tarcísio não é o único nome possível para 2030, Schelp o considera o mais forte nesse momento. Para o jornalista, essa posição decorre também da decisão de Flávio, que, em sua análise, “se colocou fora do jogo voluntariamente”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.