🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Política

Os dois recados de Tarcísio à direita depois da fuga e da carta de Flávio Bolsonaro

Compreensão com Flávio aproxima Tarcísio da base bolsonarista, enquanto defesa das vias judiciais sinaliza compromisso institucional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 10h42
Continua após publicidade
Os dois recados de Tarcísio à direita depois da fuga e da carta de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Tarcísio de Freitas fez dois movimentos políticos ao comentar a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil e a contestação do resultado presidencial: demonstrou compreensão com o aliado e defendeu que eventuais questionamentos eleitorais sejam apresentados à Justiça. Na avaliação do editor de Economia Diogo Schelp, essa combinação fortalece o nome de Tarcísio como alternativa da direita para a eleição de 2030 (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Ele fez dois acenos importantes nessa fala”, afirmou Schelp no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quinta-feira, 29. Para o jornalista, Tarcísio procurou dialogar tanto com o núcleo bolsonarista quanto com os setores que defendem o respeito às instituições e às regras eleitorais.

Os desafios do governo Lula 4

Qual foi o aceno à base bolsonarista?

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, reproduzida no programa, Tarcísio demonstrou compreensão com a situação de Flávio, embora tenha dito que o aconselhou a permanecer no Brasil. Também criticou a iniciativa de pedir a retenção do passaporte do aliado, que classificou como uma intimidação.

Siga

Schelp identificou nessa postura um gesto dirigido à família Bolsonaro e aos seus apoiadores mais fiéis. Segundo o editor, ao evitar uma ruptura com Flávio, Tarcísio mantém o diálogo com essa parcela do eleitorado, mesmo discordando das decisões tomadas pelo candidato derrotado.

Continua após a publicidade

Como Tarcísio sinalizou respeito às instituições?

O segundo movimento, na análise de Schelp, foi a defesa dos mecanismos legais para contestar possíveis irregularidades. Tarcísio relatou ter aconselhado Flávio a não anunciar que deixaria de reconhecer o resultado e afirmou que suspeitas de abuso de poder político ou econômico deveriam ser levadas à Justiça.

“Você tem uma forma de recorrer à Justiça contra isso”, disse Tarcísio. Para Schelp, a indicação desse caminho representa um aceno à institucionalidade: eventuais alegações sobre condutas na campanha devem ser discutidas em ações eleitorais, dentro das regras previstas, sem transformar a discordância em rejeição ao processo.

Por que essa postura favorece Tarcísio para 2030?

Schelp lembrou que Tarcísio já havia sido considerado como possível candidato à Presidência antes da escolha de Flávio por Jair Bolsonaro. Agora, na avaliação do editor, a saída do candidato derrotado do país amplia o espaço para outras lideranças da direita.

Continua após a publicidade

Embora ressalte que Tarcísio não é o único nome possível para 2030, Schelp o considera o mais forte nesse momento. Para o jornalista, essa posição decorre também da decisão de Flávio, que, em sua análise, “se colocou fora do jogo voluntariamente”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Ponto de Vista
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).