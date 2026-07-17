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Política

Os dois países que votaram contra declaração política sobre o futuro da Nova Agenda Urbana

Entre os participantes de reunião da ONU, apenas Estados Unidos e Israel votaram contra a medida

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 15h30
O presidente Donald Trump.
Presidente dos EUA, Donald Trump. (Graeme Sloan/EPA/Bloomberg/Getty Images)
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Durante a abertura de reunião da ONU, países aprovaram com esmagadora maioria a Declaração Política sobre o futuro da Nova Agenda Urbana.

Entre os participantes, apenas Estados Unidos e Israel votaram contra a medida.  e não houve abstenção.

O encontro ocorreu hora após o governo de Donald Trump impor o novo tarifaço sobre produtos brasileiros. O Brasil foi representado na Reunião de Alto Nível sobre a Nova Agenda Urbana pelo Ministério das Cidades.

O representante dos Estados Unidos criticou a parte do texto aprovado que afirma que os países devem se “abster de promulgar e aplicar quaisquer medidas unilaterais de natureza econômica, financeira ou comercial que não estejam em conformidade com o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, e que impeçam a plena realização do desenvolvimento econômico e social, particularmente nos países em desenvolvimento”.

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Já a representante israelense disse que o documento sobre a renovação dos compromissos da Nova Agenda Urbana não é “consensual”.

Ela se manifestou especificamente contra o parágrafo que afirma que a implementação da Nova Agenda Urbana deve dar atenção especial aos desafios específicos e únicos de desenvolvimento urbano enfrentados por todos, com atenção especial ao países “em situação de conflito e territórios sob ocupação estrangeira, países em pós-conflito e países afetados por desastres naturais e causados pelo ser humano”.

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