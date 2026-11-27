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A divisão de pastas no governo desenha os primeiros passos para a sucessão de 2030. Camilo Santana na Casa Civil e Geraldo Alckmin na Segurança Pública despontam como alternativas de peso para ganhar visibilidade nacional e força eleitoral. Entenda os bastidores dessa disputa política.

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A distribuição dos ministérios do próximo governo Lula pode oferecer as primeiras pistas sobre a disputa pela sucessão presidencial em 2030. Na avaliação do editor José Benedito da Silva, Camilo Santana e Geraldo Alckmin aparecem como nomes que podem ganhar força caso assumam, respectivamente, a Casa Civil e o Ministério da Segurança Pública (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

A análise foi apresentada no programa Os Três Poderes desta sexta-feira, 27, conduzido por Ricardo Ferraz. Para o editor, o comando de áreas estratégicas pode proporcionar visibilidade, recursos para executar políticas públicas e relevância política a potenciais candidatos. “Essa distribuição das pastas já dá algumas pistas”, afirmou.

Por que a Casa Civil pode fortalecer Camilo Santana?

José Benedito considera que uma eventual indicação para a Casa Civil ampliaria o espaço de Camilo dentro do governo. Na sua leitura, a pasta está entre as mais importantes do Executivo, ao lado da Fazenda, e pode oferecer uma posição de destaque para a construção de uma candidatura nacional.

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O editor também relacionou esse cenário à escolha de Luiz Carlos Trabuco para a equipe econômica. Como não vê no futuro titular da Fazenda um possível candidato à Presidência, José Benedito avalia que o comando de outros ministérios estratégicos ganha importância no debate sucessório. Isso, porém, não transforma uma eventual nomeação de Camilo em definição antecipada do candidato governista.

Como a Segurança Pública pode projetar Alckmin?

Para o editor, a possibilidade de Alckmin assumir a Segurança Pública abre outro caminho de fortalecimento político. A área lida com um problema de grande preocupação popular e, na avaliação apresentada no programa, resultados positivos poderiam conferir credibilidade e ampliar o capital eleitoral de quem a comandar.

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Essa projeção está condicionada tanto à indicação quanto ao desempenho de Alckmin. José Benedito afirmou que, se ele assumir a pasta e tiver uma boa gestão, poderá ganhar “bastante musculatura política pra ser candidato a presidente em 2030”.

Onde Haddad entra nessa discussão?

Na leitura do editor, a perspectiva de Fernando Haddad ficar fora do primeiro escalão altera a configuração inicial da disputa. Ao comparar os espaços que Camilo e Alckmin podem ocupar, José Benedito os apontou como os dois nomes mais fortes no desenho ministerial então discutido, considerando Haddad “fora do jogo”.

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A avaliação se refere ao cenário político analisado pelo comentarista. As possíveis indicações não representam candidaturas definidas: para José Benedito, o peso da reforma está nas oportunidades de projeção que cada pasta pode oferecer. “Ele tem que tocar uma pasta estratégica, ele tem que ter visibilidade”, afirmou sobre o caminho para viabilizar um candidato à sucessão de Lula.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.