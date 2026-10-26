Os dois marcos negativos impostos por Lula ao vencer o clã Bolsonaro nas urnas

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva significou também a segunda derrota consecutiva da família Bolsonaro nas urnas, com dois grandes marcos negativos.

Em 2022, Jair Bolsonaro tornou-se o primeiro presidente a perder uma disputa pela reeleição. Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff tinham sido vitoriosos na empreitada.

Neste ano, o petista esteve próximo de repetir a marca, mas acabou conseguindo uma inédita virada no segundo turno. Com isso, Flávio Bolsonaro virou o primeiro candidato que terminou na frente na primeira etapa, mas não foi eleito. Desde 1989, isso não havia ocorrido.

Lula recebeu 51,79% dos votos válidos, enquanto o adversário do PL terminou com 48,21%. A diferença foi de mais de quatro milhões de votos: 64. 256. 232 a 59. 826. 041.