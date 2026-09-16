Os desafios dos próximos passos da criação de um GT para debater reforma do Judiciário

Em meio à crise do STF, a oposição conseguiu aprovar ontem na Comissão de Direitos Humanos do Senado uma indicação para que a CCJ da Casa crie um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma do Judiciário no prazo de 60 dias. O caminho, porém, é menos fácil do que parece.

Caberá ao governista Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, determinar a abertura do GT. Para que isso ocorra, também será necessária a boa vontade do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que vive um bom momento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A crise no STF vem sendo explorada politicamente por aliados de Flavio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República pelo PL, que tentam colar o péssimo clima que paira sobre a Corte em Lula. Nas últimas semanas, a distância que o petista vinha sustentando sobre o filho de Jair Bolsonaro nas pesquisas deixou de existir.

Chefe da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damares Alves afirmou que pressionará Otto e Alcolumbre para que o grupo de trabalho saia do papel o quanto antes.

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“Queremos fazer pauleira, em 60 dias. Queremos aproveitar esse termômetro, não vamos deixar esfriar. Queremos fazer esse texto nesse período, aprovar na CCJ e pedir urgência no plenário”, explicou Damares.