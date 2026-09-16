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Política

Os desafios dos próximos passos da criação de um GT para debater reforma do Judiciário

Oposição se mobilizou e garantiu avanço de indicação para que CCJ crie grupo de trabalho que debaterá proposta de reforma do Judiciário em até 60 dias

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h01
Senadora Damarés Alves, com óculos claros e blazer cinza, sentada em uma mesa de reunião, com a mão no queixo, pensativa. À frente, uma placa de identificação com seu nome e cargo de Presidente da CDH. Ao fundo, uma parede com padrão geométrico em tons de cinza
A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) -  (Hugo Marques/VEJA)
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Em meio à crise do STF, a oposição conseguiu aprovar ontem na Comissão de Direitos Humanos do Senado uma indicação para que a CCJ da Casa crie um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma do Judiciário no prazo de 60 dias. O caminho, porém, é menos fácil do que parece.

Caberá ao governista Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, determinar a abertura do GT. Para que isso ocorra, também será necessária a boa vontade do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que vive um bom momento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A crise no STF vem sendo explorada politicamente por aliados de Flavio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República pelo PL, que tentam colar o péssimo clima que paira sobre a Corte em Lula. Nas últimas semanas, a distância que o petista vinha sustentando sobre o filho de Jair Bolsonaro nas pesquisas deixou de existir.

Chefe da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damares Alves afirmou que pressionará Otto e Alcolumbre para que o grupo de trabalho saia do papel o quanto antes.

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“Queremos fazer pauleira, em 60 dias. Queremos aproveitar esse termômetro, não vamos deixar esfriar. Queremos fazer esse texto nesse período, aprovar na CCJ e pedir urgência no plenário”, explicou Damares.

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