Os desafios de Lula em seu quarto mandato na Presidência da República

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Lula é reeleito para quarto mandato após virada histórica contra Flávio Bolsonaro. Enfrentará grandes desafios econômicos, como estabilizar a dívida e a inflação, e a polarização política do país. A composição conservadora do Congresso e temas como segurança pública e o caso Roberta Luchsinger prometem um mandato desafiador.

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Após uma virada histórica sobre Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para um mandato em que enfrentará muitos desafios à frente do Palácio do Planalto.

Com vantagem de mais de 4 milhões de votos, o petista garantiu um quarto mandato após ter sido superado por Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, no primeiro turno da corrida.

No campo econômico, o mandatário precisará estabelecer condições para uma melhora nos números de endividamento, da inflação e da taxa de juros.

Após ter apresentado um pacote de bondades generoso para viabilizar a virada sobre Flávio no segundo turno, Lula terá que estabelecer medidas para estabilizar a dívida pública do País, em 82,9% do PIB.

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Uma das apostas dele é alcançar a estabilidade da dívida através do crescimento econômico do país.

Em seu discurso após a vitória, não fez acenos para a área econômica, o que deve gerar repercussão no mercado financeiro nesta segunda-feira.

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Com a nação completamente dividida, assim como ocorreu em 2022, quando derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista enfrentará um desafio e tanto para alcançar a pacificação do país.

O discurso de Flávio logo após a confirmação da derrota de não aceitar o resultado dá um indicativo de que o campo da direita deve atuar para manter o país ainda mais polarizado.

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A composição majoritariamente conservadora do Congresso pode impor dificuldades para que o petista emplaque medidas no Legislativo, mas aliados acreditam que ele trabalhará para reeleger Hugo Motta e Davi Alcolumbre no comando das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado para que eles o ajudem nas articulações internas nos dois primeiros anos de mandato.

Há inclusive a expectativa de que legendas do Centrão, que acabaram embarcando na campanha de Flávio após o bom resultado do filho de Bolsonaro no primeiro turno, recalculem rota e tentem se reaproximar do presidente.

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A figura da lobista Roberta Luchsinger deve seguir assombrando Lula, diante do desgaste que ela chegou a gerar na campanha por causa das investigações da PF sobre a suposta atuação de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, junto a integrantes da gestão petista para favorecer empresários que buscavam contratos com o governo federal. O caso também envolve o ex-chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Em entrevista recente, ela indicou que quer fazer uma delação premiada para não ser o “boi de piranha” do escândalo.

Além disso, o presidente deverá dar uma atenção especial a medidas de segurança pública, pauta historicamente dominada pela oposição, e apostará em uma reforma do Judiciário em um ano em que a crise em torno do STF contribuiu para que o campo conservador fosse o grande vitorioso nas eleições para as cadeiras do Congresso.