Os desafios de Lula em seu quarto mandato na Presidência da República
Petista foi reeleito após virada histórica sobre Flávio Bolsonaro, que passou para o segundo turno à frente do presidente
Após uma virada histórica sobre Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para um mandato em que enfrentará muitos desafios à frente do Palácio do Planalto.
Com vantagem de mais de 4 milhões de votos, o petista garantiu um quarto mandato após ter sido superado por Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, no primeiro turno da corrida.
No campo econômico, o mandatário precisará estabelecer condições para uma melhora nos números de endividamento, da inflação e da taxa de juros.
Após ter apresentado um pacote de bondades generoso para viabilizar a virada sobre Flávio no segundo turno, Lula terá que estabelecer medidas para estabilizar a dívida pública do País, em 82,9% do PIB.
Uma das apostas dele é alcançar a estabilidade da dívida através do crescimento econômico do país.
Em seu discurso após a vitória, não fez acenos para a área econômica, o que deve gerar repercussão no mercado financeiro nesta segunda-feira.
Com a nação completamente dividida, assim como ocorreu em 2022, quando derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista enfrentará um desafio e tanto para alcançar a pacificação do país.
O discurso de Flávio logo após a confirmação da derrota de não aceitar o resultado dá um indicativo de que o campo da direita deve atuar para manter o país ainda mais polarizado.
A composição majoritariamente conservadora do Congresso pode impor dificuldades para que o petista emplaque medidas no Legislativo, mas aliados acreditam que ele trabalhará para reeleger Hugo Motta e Davi Alcolumbre no comando das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado para que eles o ajudem nas articulações internas nos dois primeiros anos de mandato.
Há inclusive a expectativa de que legendas do Centrão, que acabaram embarcando na campanha de Flávio após o bom resultado do filho de Bolsonaro no primeiro turno, recalculem rota e tentem se reaproximar do presidente.
A figura da lobista Roberta Luchsinger deve seguir assombrando Lula, diante do desgaste que ela chegou a gerar na campanha por causa das investigações da PF sobre a suposta atuação de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, junto a integrantes da gestão petista para favorecer empresários que buscavam contratos com o governo federal. O caso também envolve o ex-chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Em entrevista recente, ela indicou que quer fazer uma delação premiada para não ser o “boi de piranha” do escândalo.
Além disso, o presidente deverá dar uma atenção especial a medidas de segurança pública, pauta historicamente dominada pela oposição, e apostará em uma reforma do Judiciário em um ano em que a crise em torno do STF contribuiu para que o campo conservador fosse o grande vitorioso nas eleições para as cadeiras do Congresso.