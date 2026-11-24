Os deputados do PT que não votaram a favor do ajuste fiscal do governo Lula
Dois parlamentares se abstiveram na votação do texto-base, apesar da orientação favorável da Federação PT-PCdoB-PV
Dois deputados federais do PT, legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não seguiram a orientação partidária na votação do texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo, aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de segunda-feira, 23. Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN) optaram pela abstenção.
O texto-base do projeto (PLP 299/2026) foi aprovado por 353 votos favoráveis e 128 contrários. O painel da Câmara registrou ainda cinco abstenções e dez registros de obstrução.
A Federação PT-PCdoB-PV orientou voto favorável à proposta do Executivo. Entre os petistas que apoiaram o projeto estão Gleisi Hoffmann (PR), Paulo Pimenta (RS), Paulo Teixeira (SP) e José Guimarães (CE).
Quais deputados do PT se abstiveram na votação do ajuste fiscal de Lula?
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Lindbergh Farias (PT-RJ)
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Natália Bonavides (PT-RN)
Os dois parlamentares foram os únicos integrantes do partido de Lula a registrar abstenção na análise do texto-base. Ambos deixaram de apoiar a proposta do governo sem, contudo, votar pela sua rejeição.
Como votaram os outros deputados do PT?
Nenhum parlamentar do PT votou contra o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo Lula. Além das duas abstenções, houve um caso de parlamentar sem voto registrado: Kiko Celeguim (SP). Os demais petistas relacionados no levantamento votaram pela aprovação da proposta, seguindo a orientação da Federação PT-PCdoB-PV.
Votaram a favor:
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Afonso Florence (BA)
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Airton Faleiro (PA)
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Alencar Santana (SP)
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Alfredinho (SP)
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Ana Paula Lima (SC)
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Ana Pimentel (MG)
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Arlindo Chinaglia (SP)
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Benedita da Silva (RJ)
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Bohn Gass (RS)
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Camila Jara (MS)
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Carlos Veras (PE)
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Carlos Zarattini (SP)
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Carol Dartora (PR)
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Denise Pessôa (RS)
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Dilvanda Faro (PA)
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Dimas Gadelha (RJ)
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Dr. Francisco (PI)
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Erika Kokay (DF)
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Fernando Mineiro (RN)
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Flávio Nogueira (PI)
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Florentino Neto (PI)
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Gilmar Machado (MG)
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Gleisi Hoffmann (PR)
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Helder Salomão (ES)
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Ivoneide Caetano (BA)
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Jack Rocha (ES)
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Jilmar Tatto (SP)
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João Daniel (SE)
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Jorge Solla (BA)
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José Airton (CE)
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José Guimarães (CE)
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Joseildo Ramos (BA)
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Juliana Cardoso (SP)
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Leonardo Monteiro (MG)
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Lindenmeyer (RS)
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Luiz Couto (PB)
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Marcon (RS)
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Maria do Rosário (RS)
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Merlong Solano (PI)
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Miguel Ângelo (MG)
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Nilto Tatto (SP)
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Padre João (MG)
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Patrus Ananias (MG)
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Paulão (AL)
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Paulo Guedes (MG)
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Paulo Lemos (AP)
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Paulo Pimenta (RS)
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Paulo Teixeira (SP)
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Pedro Uczai (SC)
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Reginaldo Lopes (MG)
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Reimont (RJ)
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Rogério Correia (MG)
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Rubens Otoni (GO)
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Rubens Pereira Jr. (MA)
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Rui Falcão (SP)
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Tadeu Veneri (PR)
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Valmir Assunção (BA)
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Vander Loubet (MS)
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Waldenor Pereira (BA)
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Welter (PR)
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Zé Neto (BA)
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Zeca Dirceu (PR)
Sem voto registrado:
- Kiko Celeguim (SP)
As outras três abstenções registradas na sessão foram de parlamentares do PSOL, conforme o levantamento completo da votação nominal.