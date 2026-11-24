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A Câmara aprovou o texto-base do ajuste fiscal do governo Lula, mas dois deputados do PT contrariaram a orientação da bancada e se abstiveram da votação. Saiba quem são os parlamentares e como se posicionou cada integrante do partido na análise da proposta.

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Dois deputados federais do PT, legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não seguiram a orientação partidária na votação do texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo, aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de segunda-feira, 23. Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN) optaram pela abstenção.

O texto-base do projeto (PLP 299/2026) foi aprovado por 353 votos favoráveis e 128 contrários. O painel da Câmara registrou ainda cinco abstenções e dez registros de obstrução.

A Federação PT-PCdoB-PV orientou voto favorável à proposta do Executivo. Entre os petistas que apoiaram o projeto estão Gleisi Hoffmann (PR), Paulo Pimenta (RS), Paulo Teixeira (SP) e José Guimarães (CE).

Quais deputados do PT se abstiveram na votação do ajuste fiscal de Lula?

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Natália Bonavides (PT-RN)

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Os dois parlamentares foram os únicos integrantes do partido de Lula a registrar abstenção na análise do texto-base. Ambos deixaram de apoiar a proposta do governo sem, contudo, votar pela sua rejeição.

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Como votaram os outros deputados do PT?

Nenhum parlamentar do PT votou contra o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo Lula. Além das duas abstenções, houve um caso de parlamentar sem voto registrado: Kiko Celeguim (SP). Os demais petistas relacionados no levantamento votaram pela aprovação da proposta, seguindo a orientação da Federação PT-PCdoB-PV.

Votaram a favor:

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Afonso Florence (BA)

Airton Faleiro (PA)

Alencar Santana (SP)

Alfredinho (SP)

Ana Paula Lima (SC)

Ana Pimentel (MG)

Arlindo Chinaglia (SP)

Benedita da Silva (RJ)

Bohn Gass (RS)

Camila Jara (MS)

Carlos Veras (PE)

Carlos Zarattini (SP)

Carol Dartora (PR)

Denise Pessôa (RS)

Dilvanda Faro (PA)

Dimas Gadelha (RJ)

Dr. Francisco (PI)

Erika Kokay (DF)

Fernando Mineiro (RN)

Flávio Nogueira (PI)

Florentino Neto (PI)

Gilmar Machado (MG)

Gleisi Hoffmann (PR)

Helder Salomão (ES)

Ivoneide Caetano (BA)

Jack Rocha (ES)

Jilmar Tatto (SP)

João Daniel (SE)

Jorge Solla (BA)

José Airton (CE)

José Guimarães (CE)

Joseildo Ramos (BA)

Juliana Cardoso (SP)

Leonardo Monteiro (MG)

Lindenmeyer (RS)

Luiz Couto (PB)

Marcon (RS)

Maria do Rosário (RS)

Merlong Solano (PI)

Miguel Ângelo (MG)

Nilto Tatto (SP)

Padre João (MG)

Patrus Ananias (MG)

Paulão (AL)

Paulo Guedes (MG)

Paulo Lemos (AP)

Paulo Pimenta (RS)

Paulo Teixeira (SP)

Pedro Uczai (SC)

Reginaldo Lopes (MG)

Reimont (RJ)

Rogério Correia (MG)

Rubens Otoni (GO)

Rubens Pereira Jr. (MA)

Rui Falcão (SP)

Tadeu Veneri (PR)

Valmir Assunção (BA)

Vander Loubet (MS)

Waldenor Pereira (BA)

Welter (PR)

Zé Neto (BA)

Zeca Dirceu (PR)

Sem voto registrado:

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Kiko Celeguim (SP)

As outras três abstenções registradas na sessão foram de parlamentares do PSOL, conforme o levantamento completo da votação nominal.