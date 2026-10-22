Os conselhos de aliados para que Lula se saia melhor que Flávio em debate da TV Globo

Insatisfeitos com o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o debate da Band TV, aliados do petista têm despejado conselhos para que o mandatário se saia melhor que Flávio Bolsonaro no confronto entre os presidenciáveis promovido pela TV Globo, que acontecerá nesta sexta-feira.

A equipe do petista defende que ele intercale momentos em que faz denúncias contra o adversário com a apresentação de propostas que levará adiante caso seja eleito para um eventual quarto mandato.

Com isso, esperam que o debate seja mais produtivo do que o encontro anterior, quando, na avaliação de interlocutores, o petista caiu muito nas provocações do filho de Jair Bolsonaro, o que o impediu de entregar um desempenho com potencial de convencer o eleitorado indeciso a votar nele.

Em outra frente, esperam que Lula consiga colocar na mesa uma comparação entre os planos de governo, com o objetivo de comprovar que ele está mais preparado que o rival para ocupar a Presidência da República.

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Para deixar a estratégia bem azeitada, o presidente não tem agendas públicas nem hoje nem amanhã. Está totalmente dedicado à preparação junto com Sidônio Palmeira e Olga Curado. Ele também passa por exercícios fonoaudiológicos.

Após ter ficado sem voz nesta quarta-feira, o petista cancelou a entrevista que daria para a Record TV e suspendeu gravações para a campanha eleitoral.