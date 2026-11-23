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Após quase 50 anos de união, Rosinha e Anthony Garotinho anunciam o fim do casamento. Desgastada por divergências eleitorais e conflitos entre os filhos do clã fluminense, a relação chegou ao limite com as recentes disputas políticas. Entenda os bastidores da separação.

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O casamento dos ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho há tempos é marcado por diferenças e conflitos ligados à política e aos filhos. No domingo, 22, em uma postagem no Instagram, Rosinha anunciou que a relação, após quase 50 anos, chegou ao fim. Este ano, Garotinho foi candidato a governador pelo Republicanos à revelia da esposa. Como o político contou a VEJA ainda na pré-campanha, ela não estava numa “boa fase pessoal” e era contra o marido disputar a eleição, abatida pela guerra dentro da família.

As brigas entre o pai e o filho Wladimir, ex-prefeito de Campos e eleito pelo PL deputado federal, eram um fator de abalo para a ex-governadora. A filha Clarissa também teve rusgas com o pai, e, para piorar, ela e o irmão Wladimir romperam. Todas essas desavenças sobre os rumos dos integrantes do clã na política chegaram a ser expostas, muitas vezes, nas redes, com bate-bocas entre pai e filho e entre os dois irmãos.

Pessoas próximas contavam que Rosinha ficava “entre a cruz e a espada”, tentando fazer a ponte entre todos. Diante desse cenário, ela chegou a deixar de falar sobre política em casa. No Instagram, a ex-chefe do Palácio Guanabara divulgou que a separação é “em razão de diferenças de entendimento e caminhos, que, neste momento, parecem não ser mais os mesmos”. Os dois celebraram a união em 1981 e são pais de dez filhos, sendo cinco biológicos e cinco adotivos.