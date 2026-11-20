Dias antes de o PL se reunir novamente para decidir se apoia reeleição de Hugo Motta na presidência da Câmara ou se lança candidatura própria, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança estrutura sua eventual postulação em cinco eixos para tentar convencer os correligionários a escantearem o paraibano e apostarem em suas pretensões.

O bolsonarista se compromete a focar na independência do Legislativo, na responsabilidade fiscal e no fortalecimento das instituições.

“Precisamos de uma Câmara independente, que exerça plenamente suas atribuições constitucionais. Nosso compromisso é construir uma pauta verdadeira, que fortaleça a confiança da sociedade nas instituições”, destaca Orleans e Bragança.

A bancada do PL voltará a se reunir nos próximos dias para tentar chegar a um consenso sobre os caminhos que pretende seguir em relação à eleição da Mesa Diretora da Casa no próximo ano.

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Enquanto uma ala quer seguir carreira solo, outro grupo avalia que Motta se tornou imbatível da forma como garantiu alianças e que o ideal é se alinhar ao chefe da Câmara para o PL não ficar enfraquecido no próximo ano – sem comissões relevantes, com menos cargos e menos recursos.

A missão de Bragança Orleans e Bragança é convencer os pares para, depois disso, tentar ampliar suas chances – hoje, consideradas mínimas – de derrotar Motta.

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Em seu plano de comando da Casa, o deputado do PL propõe reformar o Judiciário, restabelecer o equilíbrio entre os Poderes, recuperar as prerrogativas parlamentares, avançar na anistia do 8 de janeiro e retomar o combate à corrupção.

Quando o assunto é representatividade política, ele acena para o fortalecimento das comissões, a reforma do Regimento Interno da Casa, a revisão do sistema eleitoral e a correção de distorções na representação dos estados.

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A liberdade econômica e a responsabilidade fiscal fazem parte do terceiro eixo, com propostas de reversão dos aumentos tributários desde 2022, redução de impostos e gastos públicos, restabelecimento do teto de gastos e reavaliação da reforma tributária.

No quarto eixo, de federalismo e autonomia dos Estados, o parlamentar do PL defende maior autonomia dos entes federativos e uma distribuição mais proporcional e transparente dos recursos públicos.

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Ao abordar o tema da soberania, defesa e segurança nacional, Bragança e Orleans propõe fortalecer as Forças Armadas e a indústria de defesa, combater o crime organizado, proteger as fronteiras e revisar as políticas de imigração e de atuação e financiamento de ONGs.