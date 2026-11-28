À espera de um novo encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Hugo Motta, já tem bem claro o que deve apresentar como ministérios preferenciais para o seu grupo.

Além de manter o controle sobre o Turismo – ele foi o responsável por levar o nome do ministro Gustavo Feliciano para o petista na atual gestão -, também deve acenar para a possibilidade de abocanhar o Esporte.

A pasta, agora nas mãos do PP, seria uma aposta interessante, em sua avaliação, em função da Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada no Brasil, o que deve impor uma movimentação intensa de investimentos no segmento.