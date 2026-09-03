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Política

Os caminhos do PT para voltar a ampliar vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro se aproximou de Lula em pesquisas de intenção de voto, o que acendeu alerta na campanha do petista

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 08h30 | Atualizado em 3 set 2026, 11h19
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria. Ao fundo, letras brancas borradas e tons de verde e laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Diante da aproximação de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisas de intenção de voto, a campanha do petista ficou preocupada e decidiu se mexer para evitar que o primogênito de Jair Bolsonaro assumisse a ponta nos próximos levantamentos, que serão revelados a menos de um mês do primeiro turno das eleições.

Os petistas devem mergulhar numa estratégia para lembrar o eleitorado de que a compra e transformação do Banco Master ocorreu em outubro de 2019 sob a gestão de Roberto Campos Neto no BC, durante o mandato de Bolsonaro.

Seria uma forma de associar ainda mais os escândalos de Daniel Vorcaro ao presidenciável do PL e de seu grupo político.

Em paralelo, a campanha de Lula dará a vida para ressuscitar o caso Dark Horse, que, ao ser revelado, abalou a candidatura de Flávio, mas perdeu força nas últimas semanas.

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Essas são algumas das apostas do PT para tentar mudar a tendência trazida pela últimas pesquisas.

Os números da Quaest – que apontaram Lula com 42% frente a 41% de Flávio em um eventual segundo turno – preocuparam os aliados de Lula principalmente por saberem que a oposição tentará colar a crise do STF no petista, que tem uma relação relativamente boa com a Corte.

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