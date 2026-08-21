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Política

Os caminhos do PT para ampliar chances de Elmano derrotar Ciro no Ceará

Candidato à reeleição, o senador Cid Gomes, que integra a chapa do petista, deve ser utilizado para desestabilizar ao máximo o próprio irmão

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 17h30
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) (Governo do Ceará/Divulgação/Mateus Bonomi/Anadolu Agency/Getty Images)
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Considerada uma das principais dores de cabeça do PT em 2026, a corrida pelo governo do Ceará está exigindo uma estratégia azeitada para ampliar as chances de o governador Elmano de Freitas derrotar Ciro Gomes nas urnas.

Candidato à reeleição, o senador Cid Gomes, que integra a chapa do petista, deve ser utilizado para desestabilizar ao máximo o próprio irmão.

O perfil de Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora, também foi escolhido a dedo para trazer leveza para a chapa e contrapor esse lado “mais durão” de Cid e mais contido de Elmano.

Por ser do PSD, Gabriella terá a missão de atrair um eleitorado que não seja identificado com o petismo, mas que também resista ao estilo “do Ciro dos últimos anos”.

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“Em 2022, havia Geraldo Alckmin para mostrar que Lula podia dialogar para além do PT. Em 2026, a aposta cearense é que Gabriella ajude Elmano a fazer o mesmo — acrescentando à equação algo que Alckmin não representava: juventude e protagonismo feminino”, explica uma fonte da campanha.

Argumenta ainda que ela é experiente o suficiente para não ser vista como uma aposta improvisada, com trânsito na capital e votos comprovados no interior.

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