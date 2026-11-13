Os caminhos desenhados para mobilidade urbana no governo Lula 4

Em sua participação na COP31, o ministro das Cidades, Vladimir Lima, deu pistas sobre o mapa do caminho da mobilidade no Brasil que deve ser intensificado no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do Palácio do Planalto.

O auxiliar do petista batizou o plano para o setor de “Minha mobilidade minha vida, a nova fronteira de investimento”.

Lima sustentou que a nova realidade planejada para a infraestrutura urbana vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

Relatou que, com a sua implantação, haverá uma redução anual de 3 milhões de toneladas a emissão de gás carbônico. “Será menor a emissão de gás de efeito estufa e maior a qualidade de vida”, garantiu o ministro durante o painel “Diálogo de Alto Nível: Resiliência Urbana, Adaptação e Ação Climática”.