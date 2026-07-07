🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Os cálculos do PL para o palanque no Rio após operação da PF contra candidato ao Senado

Márcio Canella (União-RJ) foi alvo de buscas nesta terça-feira, 7, na sexta fase da Operação Unha e Carne

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h08 | Atualizado em 7 jul 2026, 18h04
Homens em trajes sociais, sentados em fileira, com expressões sérias e atentas. Um deles, de óculos e barba, tem o dedo indicador no queixo, pensativo. Todos usam crachás pendurados no pescoço, indicando um evento ou conferência
Antonio Rueda, presidente do União Brasil, Márcio Canella, pré-candidato ao Senado na chapa do PL, e Douglas Ruas, que disputará o governo estadual. (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
Os cálculos do PL para o palanque no Rio após operação da PF contra candidato ao Senado Priorize VEJA no Google

A sexta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 7, embaralha ainda mais as articulações políticas do PL no Rio de Janeiro. A chapa do partido, em aliança com a federação União Progressista, foi anunciada em fevereiro, mas corre o risco de ser desfigurada por ofensivas policiais em sequência. A primeira baixa foi a do ex-governador Cláudio Castro (PL), que abriu mão da candidatura ao Senado depois de receber duas visitas da PF em menos de um mês. O substituto ainda não foi anunciado. Agora, o segundo candidato do grupo a senador, o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), corre o risco de ser rifado se houver desdobramentos da Operação Unha e Carne. Ele foi alvo de buscas nesta terça.

Lideranças do PL no Rio consideram que as buscas, por si só, não são suficientes para inviabilizar a candidatura do ex-prefeito. O comando é esperar o caso “maturar” para verificar se Canella sai apenas chamuscado ou inteiramente queimado da operação. Há preocupação especial com o fato de Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio Bolsonaro, ser suplente na chapa. O partido não quer o sobrenome da família associado a mais um escândalo depois da crise com Michelle e das conexões com Daniel Vorcaro. Tudo vai depender, no entanto, do que a Polícia Federal encontrar no material apreendido e das próximas pesquisas de intenção de voto. O PL compreende que a vaga é da federação composta por União Brasil e PP, maior agremiação política da direita brasileira, e que, juntas, as legendas precisam ponderar o melhor caminho a seguir.

Canella é próximo do presidente nacional do União, Antonio Rueda, maior fiador de sua candidatura. Nos bastidores da política fluminense, já corria o burburinho de que o ex-prefeito poderia ser alvo da Polícia Federal, o que não demoveu o partido de lançar seu nome ao Senado. Uma eventual substituição dependeria de conversas para viabilizar uma alternativa caseira, ou seja, dentro do próprio União. Isso porque o PP já ficou com a vice na chapa de Douglas Ruas, pré-candidato a governador. Se isso não for possível, a solução seria pescar um quadro do Partido Progressista, como Felipe Curi (PP-RJ), ex-secretário de segurança do Rio.

O principal nome do União Brasil no Rio era o ex-deputado Rodrigo Bacellar, que viu os planos políticos desmoronarem depois que foi preso por suspeita de vazar informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal a um ex-deputado ligado ao crime organizado. Bacellar perdeu o mandato como resultado da condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no caso Ceperj, o mesmo que deixou Cláudio Castro inelegível.

Siga
Continua após a publicidade

Em paralelo, o PL tenta lidar com a própria crise gerada pela desistência do ex-governador. A decisão final sobre quem será lançado no lugar de Cláudio Castro está nas mãos do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não bateram o martelo entre o senador Carlos Portinho e o deputado Carlos Jordy. Havia expectativa de que o nome fosse anunciado na última sexta, em um evento que reuniu lideranças nacionais do partido no Rio. A indefinição, no entanto, permanece. Correligionários começam a ficar ansiosos – a convenção do partido está marcada para 25 de julho. “À esta altura, uma decisão ruim é melhor do que a indecisão”, afirma um cacique do PL fluminense.

A Operação Unha e Carne foi deflagrada em 3 de dezembro de 2025. Na ocasião, Bacellar foi preso por suspeita de vazar informações de um inquérito sigiloso da PF ao ex-deputado TH Joias, que vinha sendo investigado por envolvimento com o Comando Vermelho. Duas semanas depois, no dia 16 de dezembro, a Polícia Federal voltou às ruas na segunda fase da investigação e prendeu o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), acusado de ser o informante de Bacellar.

Continua após a publicidade

A terceira etapa da operação foi aberta em 27 de março para prender novamente Bacellar, que havia sido solto com tornozeleira eletrônica por ordem da Assembleia Legislativa. Moraes expediu um novo mandado de prisão depois que o mandato do ex-deputado foi cassado pelo TSE. Em 5 de maio, uma nova fase prendeu o deputado estadual Thiago Rangel (Avante-RJ), suspeito de operar fraudes em contratos da área de Educação do estado e de envolvimento com o crime organizado. Na etapa mais recente, aberta na semana passada, a PF investiga conexões de políticos com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, apontado como chefe da máfia do cigarro. O pastor Márcio Poncio, pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ), foi preso e o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral (Solidariedade), filho do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, foi alvo de buscas.

Publicidade
TAGS:
Eleições: Rio de Janeiro
PF - Polícia Federal
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).