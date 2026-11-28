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Após conversas com líderes do Congresso, o STF julgará a Lei da Dosimetria em dezembro. A decisão sobre a revisão de penas dos atos de 8 de janeiro pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e busca diminuir a pressão política em torno da anistia ampla.

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Presidente do Solidariedade e amigo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o deputado federal Paulinho da Força pediu uma audiência com o magistrado assim que o segundo turno confirmou a vitória do presidente Lula. Queria discutir a conveniência de se julgar ainda em 2026 a constitucionalidade da chamada Lei da Dosimetria, que recalculou as penas impostas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O parlamentar alegou que era preciso “virar a página” e permitir que o Congresso que saiu vencedor das urnas tivesse uma pauta própria não relacionada à anistia.

Moraes mais ouviu do que falou, mas informou que precisava consultar o decano do STF Gilmar Mendes antes de tomar qualquer decisão. Àquela altura Mendes estava fora do país, e Moraes aguardou seu retorno. O magistrado era um dos que considerava há meses que o juiz algoz do bolsonarismo poderia pautar de imediato a questão da dosimetria para tirar a Corte dos holofotes e fazer um aceno à parcela da política simpática ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma segunda reunião de Paulinho com Moraes, feita por videoconferência, selou o momento de julgamento. O STF vai apreciar no Plenário Virtual a partir do dia 4 de dezembro se mantém ou não uma liminar de Moraes que suspendeu a entrada em vigor da lei. A tendência, segundo o deputado, é que todos os dez ministros (inclusive Moraes) se manifestem pela constitucionalidade da proposta.

Se confirmado o resultado do julgamento, o ex-presidente Bolsonaro será beneficiado e poderá progredir para o regime semiaberto depois de cerca de dois anos de prisão, prazo que se completa no final de 2027. Os cálculos não são precisos e dependem de algumas variantes (como a contagem de critérios de abatimento de pena).

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De acordo com Paulinho, quando os presidentes da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) se reuniram com o ministro Moares dias depois, o apelo foi em tom semelhante. Não “virar a página” com o assunto da dosimetria, afirmaram, deixaria o novo Congresso refém de assuntos como a pressão por se anistiar todos os condenados pelos atos golpistas. “Era uma oportunidade de votar a Lei da Dosimetria para tirar o assunto da frente. Argumentei que era preciso virar a página e, por respeito à Câmara e ao Senado, acredito que a decisão vai ser unânime”, afirmou Paulinho a VEJA.

Cálculos informais de parlamentares projetam que a pena de Jair Bolsonaro poderia cair de 27 anos e três meses para cerca de 20 anos, com impacto maior no período de cumprimento da penalidade em regime fechado: de seis anos e dez meses para cerca de dois anos e quatro meses.

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Em linhas gerais, a Lei da Dosimetria prevê a progressão de regime quando houver o cumprimento de pelo menos um quarto da pena para casos de crimes com violência. Na trama golpista, Bolsonaro foi condenado, entre outros, por tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito.