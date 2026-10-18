Os artistas que participaram de atos pró-Lula neste domingo em todo o Brasil
Manifestações em favor da reeleição do petista aconteceram no Rio, em São Paulo e em Salvador
Diversos artistas participaram de atos de campanha neste domingo, 18, pelo país em apoio à reeleição do presidente Lula. O petista conta com grande adesão do setor artístico, incluindo cantores e atores de filmes e novelas.
Na Candelária, no Rio de Janeiro, os cantores Marisa Monte e Chico Buarque, que é amigo de Lula, participaram de um ato com parlamentares do PT, entre eles Lindbergh Farias.
Em Copacabana, foi realizado o “Ato Musical pela Democracia”. No final da tarde, os cantores Caetano Veloso, Fernanda Abreu e Djavan participaram da manifestação em apoio ao petista. A atriz Sônia Braga também participou do ato.
Caetano Veloso lembrou do período em que foi preso, durante o regime militar. “Durante a ditadura militar, eu fui preso, fiquei na solitária, assim como amigos meus da cultura brasileira. Nós estamos aqui para representar uma defesa da democracia contra esse tipo de coisa”, disse o cantor.
Em Salvador, cantores convocaram atos em favor do petistas, com a participação de Gilberto Gil e Daniela Mercury. Em São Paulo também aconteceu um ato pela democracia, com a participação de cantores, entre eles Emicida.
Em Brasília, foi realizado um grande ato em favor da reeleição do presidente Lula. Os manifestantes se concentraram no Museu da República e fizeram uma passeata pela Esplanada dos Ministérios, portando bandeiras e cartazes em favor da reeleição.