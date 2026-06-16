Os argumentos do governo Lula em defesa de Moraes contra Rumble e Trump Media

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou um pedido para ingressar formalmente na ação movida pela plataforma Rumble e pela Trump Media, empresa ligada ao presidente americano Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Justiça dos Estados Unidos. Mais do que participar do processo, o governo brasileiro pediu a extinção imediata da ação.

Na petição apresentada ao tribunal federal da Flórida, a AGU sustenta que Moraes atuou exclusivamente no exercício de suas funções e que, por isso, a ação deve ser tratada como um processo contra o próprio estado brasileiro.

“O que está em discussão são decisões judiciais proferidas por um ministro da mais alta Corte brasileira no exercício de sua autoridade jurisdicional”, argumenta a AGU. Segundo o governo, a tentativa de responsabilizar Moraes por ordens expedidas no âmbito do STF representa, na prática, uma contestação de atos soberanos do Judiciário brasileiro.

“O Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões de nossa Suprema Corte por juízes de outro país, por isso, decisões judiciais brasileiras devem ser cumpridas ou questionadas perante nossos próprios tribunais, de acordo com a lei processual vigente no Brasil”, diz o comunicado divulgado nesta terça, 16, pela Advocacia-Geral da União.

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A petição afirma ainda que a ação é “quase sem precedentes” nos Estados Unidos. A AGU também sustenta que Moraes tem direito à chamada imunidade de autoridade estrangeira, instituto reconhecido pela jurisprudência americana para proteger agentes públicos que atuam oficialmente em nome de seus países.

A AGU invoca outros argumentos para barrar o processo, como a doutrina do ato de Estado, segundo a qual tribunais americanos não devem revisar atos soberanos de governos estrangeiros. O órgão sustenta que as ordens questionadas foram expedidas no Brasil, com fundamento na legislação brasileira e posteriormente confirmadas pelo STF. A petição destaca que a Primeira Turma validou por unanimidade as decisões de Moraes relacionadas ao Rumble.

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Em documento separado, o governo brasileiro contesta a citação do ministro por e-mail. A AGU alega que a notificação deveria seguir os procedimentos específicos previstos na legislação americana para ações contra estados estrangeiros.

Um escritório norte-americano foi contratado para auxiliar a AGU no caso. A avaliação do governo é que a ação do Rumble e da Trump Media extrapola a figura do ministro Alexandre de Moraes e atinge a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário brasileiro.